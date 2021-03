Vettel mist ‘honderd ronden’ in voorbereiding op nieuw F1-seizoen

Slechts drie dagen kregen de F1-teams dit jaar de tijd om te testen in de aanloop naar de eerste race van het seizoen. Dat vergroot het belang van een probleemloze test, maar daar was bij Aston Martin geen sprake van. Vettel reed zondag 56 ronden voor zijn nieuwe werkgever en eindigde op de voorlaatste positie. In totaal reed de Duitser over de drie dagen verspreid slechts 117 ronden, alleen Williams-testrijder Roy Nissany reed minder met 83 ronden. De conclusie die Vettel dan ook trekt is dat hij voor zijn gevoel een groot aantal ronden te weinig heeft gereden.

“Honderd ronden!”, antwoordde hij op een vraag hoe ver hij achter op schema lag. “Natuurlijk had ik graag meer willen rijden, dat is het belangrijkste punt. Vandaag was heel druk en ik probeerde gebruik te maken van de tijd op de baan. Voor mijn gevoel is dat gelukt. Het was voor mij heel goed en ik heb veel dingen geleerd, dus nu is het zaak om dat allemaal te herinneren en feedback te geven. Zoals gezegd mis ik voor mijn gevoel ongeveer 100 ronden, maar volgens mij geldt hetzelfde voor Lance. We kregen duidelijk niet wat we wilden, maar het is geen ramp. Het is zoals het is en we moeten verder.”

De 33-jarige Vettel, die aan zijn veertiende volledige seizoen in de Formule 1 begint, raakt echter niet in paniek door de moeizaam verlopen test. “Het zit me niet echt dwars. Misschien is het de leeftijd, misschien is het de ervaring, maar tien jaar geleden zou ik nu in paniek raken. Maar zou het helpen als ik nu in paniek zou raken? Waarschijnlijk niet", weet hij. "We proberen gewoon onze dingen te doen en de tijd die we hebben te benutten. We hebben gereden en de ronden op de laatste dag waren heel bruikbaar. Het had slechter kunnen zijn. Het had ook beter kunnen gaan, maar dus ook slechter. Ik denk dat we kalm moeten blijven, steeds één ding per keer doen en vooruit moeten zodra het daar tijd voor is.”

Vorm Aston Martin lastig te peilen

Tegen het eind van de zondag gingen de meeste teams nog eens zitten voor een aantal snelle runs, maar tegen die tijd stonden Vettel en Aston Martin in de pits met technisch malheur. Hij eindigde hierdoor op ruim zes seconden van de snelste tijd van Max Verstappen, maar desondanks maakt hij zich geen zorgen. “Belangrijker dan één snelle ronde is dat je de auto echt leert begrijpen. Het rijden van meer en meer ronden helpt daarbij, waarna een snelle ronde een kwestie is van de geleerde lessen samen laten komen. Ik maak me dus geen zorgen”, aldus Vettel, die weet dat hij nog het nodige te leren heeft bij zijn nieuwe werkgever en moeite heeft om de vorm van zijn renstal te peilen.

“Waar we staan? Qua competitiviteit is het moeilijk te zeggen. We hebben weinig runs gegaan die gelijk zijn aan de runs van anderen en waarmee we kunnen vergelijken”, vertelde Vettel. “Maar dat is denk ik niet zo belangrijk, want over twee weken gaan we het zien. De komende twee weken zijn dus vol speculatie. We hebben nog veel te leren over de auto als het aankomt op de afstelling en dergelijke, maar ik denk dat iedereen in dezelfde positie zit. Met een driedaagse test is het onmogelijk om alles te doen. Ik denk dus dat de eerste races vooral voor mij een steile leercurve bevatten.”