Raikkonen geeft uitleg over aanvaring met ‘boze’ Sainz

Op de derde en laatste dag van de collectieve Formule 1-test in Bahrein was te zien hoe Sainz en Raikkonen bijna met elkaar in botsing kwamen bij het uitkomen van bocht 10. Sainz had in de laatste minuten van de sessie nog een nieuwe set softs gemonteerd om een aanval te doen op de snelste tijd. Hij moest zijn poging echter afbreken omdat Raikkonen langzaam was en in de weg reed. In de herhaling was te zien hoe Sainz de binnenkant koos in bocht 10, maar dat Raikkonen op hetzelfde moment instuurde.

Beide heren moesten actie ondernemen om een aanrijding te voorkomen en gingen wijd. Sainz maakte misbaar en reed de rest van de ronde dicht op de achterkant van Raikkonens Alfa, ten teken van zijn boosheid. Gevraagd naar het incident, gaf Raikkonen uitleg. “We hebben elkaar volgens mij niet geraakt, maar ik weet het niet”, aldus de routinier. “Ik had geen idee waar hij zat en ik zag hem pas op het laatste moment en stuurde toen naar rechts. Maar verder weet ik het niet. Ik denk dat hij boos was en een spelletje probeerde te spelen. Ik betwijfel dat we elkaar geraakt hebben, ik heb het in ieder geval niet gevoeld.”

Raikkonen was zondag de meest productieve coureur van allemaal. Hij reed 166 ronden in de nieuwe C41 en klokte de vierde tijd. Het wijst erop dat Alfa Romeo toch wel een stap gezet heeft met de nieuwe wagen, maar Raikkonen wil nog geen conclusies trekken. “Het is maar een test, je weet niet wat de anderen gedaan hebben. Maar wat betreft het gevoel is het beter dan een jaar geleden”, vervolgde Raikkonen. “We waren sneller dan eind vorig jaar. We zullen over een paar weken pas echt weten waar we staan.”

Alfa Romeo was samen met AlphaTauri het meest productieve team tijdens de wintertest. Beide formaties reden 422 ronden.