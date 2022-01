McLaren wil vaker met eenmalige F1-liveries racen

De wagens van McLaren F1-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo werden in Monaco gestoken in een nieuw jasje. Het gebruikelijke papaja-oranje werd vervangen door de iconische kleuren van Gulf Oil. Ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi ging de livery op de schop, zij het minder ingrijpend dan eerder in Monte Carlo.

In kampioenschappen zoals de Amerikaanse IndyCar is het vanwege sponsordeals vrij gebruikelijk om regelmatig met een andere livery te rijden. In de Formule 1 houden de teams doorgaans krampachtig vast aan de gebruikelijke kleurstelling. McLaren Racing CEO Zak Brown ziet de waarde in van dergelijke one-off liveries. Hij benadrukt wel dat het een beperkt aantal keer per seizoen moet plaatsvinden zodat het bijzonder blijft. “Zoals wij het gedaan hebben, is de juiste basis”, zei de Amerikaan toen Motorsport.com hem vroeg naar de plannen met de eenmalige kleurstellingen. “We willen onze identiteit behouden en ervoor zorgen dat een speciale livery ook speciaal is. Als we het continu doen, dan is het niet meer zo speciaal. Abu Dhabi was om sponsortechnische redenen. Het bracht wat teweeg, het was een geweldige boodschap. In dit geval was de kleurstelling ontworpen door een vrouwelijke kunstenaar uit die regio. Dat was een mooie manier om aandacht te vragen voor verschillende onderwerpen.”

Hij vervolgt: “Uiteraard willen onze fans ons steunen. Je ziet veel Gulf-petjes en shirts. Het is dus ook een goede manier om fans aan je te binden. Iedereen was enthousiast. We willen dit blijven doen. Niet met grote regelmaat, want dan verlies je je identiteit en is het niet meer bijzonder.”

Alfa Romeo en Red Bull waren de enige twee andere teams die afgelopen jaar de livery aanpasten. Het team uit Zwitserland voegde wat groene elementen toe voor de thuisrace op Monza. Red Bull bracht een eerbetoon aan vertrekkend motorpartner Honda door in Turkije met een witte kleurstelling te rijden.