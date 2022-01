Button: "Jammer dat McLaren niet met Honda is doorgegaan"

Jenson Button, tegenwoordig analist voor Sky Sports F1, is nog altijd de man die Honda de laatste F1-zege heeft geschonken als fabrieksteam. Het gebeurde in de prachtige Grand Prix van Hongarije 2006, waarna de Brit ook in 2007 en 2008 voor het fabrieksteam uitkwam. Nadat het Japanse merk afzwaaide en in 2015 terugkeerde als motorleverancier, zat de enkelvoudig wereldkampioen weer op de eerste rang. Button verdedigende op dat moment de kleuren van McLaren en kan niet ontkennen dat het toen een stuk minder prettig was om een Honda-krachtbron achter zich te krijgen.

"Ik werkte inderdaad met Honda samen aan het begin van hun project met V6 hybride-turbo. Dat was zeker geen makkelijke tijd, ze waren nog behoorlijk aan het worstelen toen ze terugkwamen", vertelt Button aan Motorsport.com Nederland. "Ze lagen qua ontwikkeling eigenlijk een paar jaar achter alle andere merken en kampten ook met veel betrouwbaarheidsproblemen."

Desondanks is Button van mening dat McLaren eind 2017 te vroeg afscheid heeft genomen van Honda. "Ik vind het jammer dat McLaren niet met Honda is doorgegaan. Toen het team niet competitief bleek, was het heel makkelijk om met de beschuldigende vinger te wijzen richting het minst betrouwbare onderdeel: de motor. Maar als je de tijd iets verder vooruitspoelt en kijkt naar de samenwerking die ze met Red Bull hebben opgebouwd, dan was dat toch wel een geweldige relatie."

Begrip voor het huidige afscheid van F1

Die relatie is dan ook zorgvuldig opgebouwd. Zo is Honda in 2018 eerst met AlphaTauri in zee gegaan en is daar een jaar later pas het vlaggenschip van Red Bull Racing bij gekomen. Daarnaast heeft topman Masashi Yamamoto duidelijk aangegeven dat Honda heeft geleerd van alle fouten uit de McLaren-periode. Er was met het team uit Woking iets te veel onderling respect, waardoor de communicatie tekortschoot. Hoe dan ook, Button is bijzonder blij dat Honda in 2021 wel weer om de knikkers kon meedoen en met de eerste wereldtitel sinds 1991 zelfs de ultieme beloning heeft gekregen. "Het was geweldig om Honda weer te zien winnen, ja. De laatste zege voor de Red Bull-tijd was mijn overwinning uit 2006, dat geeft wel aan hoe lang het geleden is", lacht Button.

Bij Honda is dat een lach met een traan. Zo is in Abu Dhabi de hoofdprijs in de wacht gesleept, maar bleek dat ook meteen het laatste raceweekend van de voorbije F1-stint. Het levert bij mensen op de race-afdeling van Honda gemengde gevoelens op, en Button begrijpt die als analist maar al te goed. "Aan de ene kant zijn ze zo gepassioneerd over het racen dat het jammer is dat ze weer vertrekken. Aan de andere kant weet ik een beetje wat ze uitgeven aan de Formule 1 en gaat dat echt om heel veel geld. In dat opzicht snap ik wel waarom ze willen vertrekken en waarom het nu tijd is. Ze hebben in ieder geval een fantastisch afscheid gekregen in het voorbije jaar en dat gun ik hen van harte, zeker omdat ze niet de makkelijkste weg hebben afgelegd", besluit de Brit.

