McLaren wil leren van "pijnlijke zondag" in Mexico

McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris stonden naast elkaar op de zevende en achtste startplek, direct achter de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. Opnieuw leek het erop dat de constructeur met de oranje wagens heel wat punten zou binnenharken en de voorsprong op Renault zou vergroten. In plaats daarvan ging er veel fout bij Norris, die voor het einde weer naar binnen werd gehaald, en zakte ook Sainz steeds verder naar achteren.

"Het was een slechte en frustrerende dag voor het hele team. Na een sterke kwalificatie en een goede start van de race, waardoor we zelfs even op P4 uitkwamen, was het erg jammer om na de eerste pitstop heel wat posities naar achteren te vallen", vat Sainz de race die hij op P12 eindigde samen. Hij wijt het niet-competitieve tempo aan de harde band. "De harde compound heeft de race voor ons verpest. We moeten analyseren wat er gebeurde en waarom die stint zo slecht ging. Austin ligt om de hoek, dus we hebben geen tijd te verliezen."

Ook Norris knokte in de beginfase nog even met Red Bull en Mercedes, maar het ging mis toen het wiel rechtsachter niet goed vastzat na zijn eerste pitstop. "Het team ging voor de veilige optie door de wagen direct te stoppen en hem terug te halen naar de pitcrew. Ik lag daardoor min of meer al een ronde achter en de blauwe vlaggen maakten het extra lastig", aldus de F1-rookie.

Teambaas Andreas Seidl stelt dat de formatie uit Woking moet leren van wat hij omschrijft als "een pijnlijke zondag". Volgens de teambaas zijn er meerdere aspecten om te analyseren. "Allereerst moeten we begrijpen waarom de harde band niet werkte. We hadden er niet het tempo mee dat we eerder in het weekend wel hadden. Misschien ligt het aan de hogere baantemperatuur of iets anders, maar dat moeten we uitzoeken. Daarnaast was er natuurlijk de mislukte pitstop, na een goede start van de race met beide wagens. Er zijn veel dingen om van te leren en dit herinnert ons eraan dat we nog veel werk moeten verrichten om een beter team te worden. Een dag als deze hoort ook bij het groeiproces."

Hoewel McLaren buiten de top-tien viel in Mexico, liep Renault alsnog maar vijf punten in. Het verschil is nu nog 38 punten. "Zoals we zeiden is het niet klaar tot het voorbij is. Je hebt maar één gekke race nodig en iemand kan plotseling heel veel punten scoren. Het is dus cruciaal om niet te hard van stapel te lopen door het gat dat er nu is en ons te blijven focussen op de eigen doelen en een goede uitvoering tijdens het weekend. Dan hebben we alles binnen handbereik om voor de vierde plek te vechten."

Met medewerking van Adam Cooper