FIA analyseert ligging van Tecpro-barriers na crash Bottas

Bottas ging wijd in de laatste bocht en raakte de betonnen muur. De Finse Mercedes-coureur schraapte zijn wagen er in eerste instantie langs, maar kwam vervolgens met een harde impact in aanraking met de ongelukkig positioneerde Tecpro-barriers. Het leverde behoorlijk wat schade op aan zijn Mercedes. Gevraagd door Motorsport.com of hij het incident met de FIA wil bespreken, zei Bottas wel die intentie te hebben. "Ja, zeker weten. We moeten dit soort dingen voorkomen. Misschien moet de barriers wat verderop beginnen, of juist eerder. Dit was niet ideaal."

Behalve de kritische Bottas heeft voormalig Formule 1-coureur Mark Webber ook zo zijn bedenkingen over de plaatsing van de barriers. Hij liet op Twitter weten: “[Tecpro]-bescherming was helemaal niet nodig in de laatste bocht."

FIA-wedstrijdleider Michael Masi gaf aan dat de Tecpro-bescherming juist begon op de plek waar uit onderzoek bleek dat het nodig was. "Als onderdeel van de licentie van het circuit zijn de Tecpro-barriers gepositioneerd op basis van meerdere simulaties, met steeds de verwachte impact vanuit verschillende hoeken berekend. Alles vóór de geplaatste barriers lag qua impact binnen hetgeen we toelaten, waar de Tecpro zich bevonden, viel erbuiten. Nadat we het incident [met Bottas] gezien hebben, gaan we kijken hoe de situatie verbeterd kan worden", toont Masi zich wel bereid tot aanpassingen.

Volgens Masi was het niet mogelijk om voor de race op zondag nog dingen aan te passen. "Het circuit was gehomologeerd inclusief dat gedeelte, dat was getest. Ik ga geen veiligheidsmaatregelen weghalen, daarvoor waren die barriers namelijk bedoeld. Ik kan me geen vergelijkbare casus herinneren, dus het is iets waarvan we eerst het complete plaatje moeten analyseren. We moeten niet overhaast reageren, maar begrijpen wat er gebeurde en of we het kunnen verbeteren. Een team van Tecpro was hier afgelopen weekend en zij gaan het ook inspecteren. Ik denk dat we hier allemaal weer van leren."

Met medewerking van Adam Cooper