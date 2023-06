Andreas Seidl besloot afgelopen winter McLaren als teambaas te verlaten en verder te gaan als CEO bij Sauber. McLaren CEO Zak Brown promoveerde Andrea Stella tot teambaas en samen besloot het duo om de leiderschapsstructuur aan te pakken. Dit leidde tot het vertrek van technisch directeur James Key, die door Seidl was binnengehaald. Zijn taken zijn vervolgens verdeeld onder drie mensen. Peter Prodromou is nu chef van de aerodynamische afdeling, David Sanchez is bij Ferrari weggehaald en houdt zich bezig met het concept en de performance van de auto. Neil Houldey was in eerste instantie Chief Design, totdat Red Bull-werknemer Rob Marshall werd aangetrokken. Houldey heeft nu een plaatsvervangende functie gekregen en gaat de Brit ondersteunen.

De structuur lijkt meer op die van Red Bull Racing, zegt Stella. Het technische team van die formatie wordt geleid door Adrian Newey, Pierre Wache, Paul Monaghan en Ben Waterhouse. De Italiaan zegt dat het bij McLaren niet ontbrak aan ervaring of leiderschap, maar wel aan competitieve ideeën. "Deze opzet is mijns inziens sterk", zegt Stella tegen Motorsport.com. "Het gaat niet om wie alle beslissingen neemt, maar veel meer over hoe we competitieve ideeën op tafel krijgen. Het ontbrak McLaren niet aan iemand die geen beslissingen nam. Het ging meer over het aandragen van zaken om de auto sneller te maken. Dat is waar we moeite mee hadden. We denken dat de nieuwe organisatie dit aanpakt. Uiteindelijk verschilt het niet veel met hoe het bij anderen gebeurt. Zo opereert Red Bull bijvoorbeeld ook."

McLaren kreeg eerder al kritiek te verduren op wat werd gezien als een te complexe managementstructuur tijdens een periode waarin het team niet competitief was. In 2015 hernieuwde McLaren de samenwerking met motorfabrikant Honda. Voormalig teambaas Eric Boullier gaf leiding aan het technische team dat uit drie personen bestond, maar met de MP4/30 werd het team slechts negende in het kampioenschap. Stella zegt dat de huidige opzet is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle leidinggevenden goed met elkaar kunnen samenwerken.

"Het belangrijkste om de organisatie efficiënt te laten werken, is dat je moet kijken welke technische zaken je nodig hebt om mee te kunnen komen in de hedendaagse Formule 1", gaat hij verder. "Voor mij zijn dat aerodynamica, performance en concept. Als het om 2026 gaat (wanneer het nieuwe motorreglement van kracht wordt, red.), is het zaak wie er gaat kijken naar 2026 en dat iemand begint uit te zoeken hoe de auto eruit moet komen te zien. Dat gaat om het concept en de performance. Vervolgens moet alles werkelijkheid worden met techniek en design. Dat is de benadering waar we nu voor hebben gekozen en waar we voor besloten hebben dat we op elk gebied de beste leider willen."