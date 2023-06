Bij McLaren wordt momenteel druk gekeken naar de toekomst. Andreas Seidl legde eind vorig jaar zijn taken als teambaas neer en vertrok naar Sauber. Hij is opgevolgd door Andrea Stella. Daarnaast werd technisch directeur James Key de deur gewezen, al is inmiddels bekend dat de Brit bij Sauber aan de slag gaat. Uiteraard werd er ook nieuw personeel aangetrokken en daar zaten grote namen bij. Zo trok McLaren Ferrari's head of vehicle concept David Sanchez weg bij de Scuderia, keerde Gil de Ferran als adviseur terug, haalde het aerodynamicaspecialist Mariano Alperin bij Aston Martin vandaan en werkt Red Bull-kopstuk Rob Marshall vanaf 2024 in Woking. In combinatie met een nieuwe simulator en windtunnel zorgt dit voor een hoop enthousiasme.

Met name bij Lando Norris. De McLaren-coureur rijdt sinds 2019 bij het Britse team, maar is de laatste jaren wat gefrustreerd geraakt. Dit komt onder meer door het feit dat rijders als Carlos Sainz en George Russell, generatiegenoten van Norris, Grands Prix wisten te winnen. De teller van de man uit Bristol staat wat dat betreft nog op nul. Daarnaast zag Norris McLaren achteruitgaan in plaats van vooruit. Hij is dus heel blij dat er nieuwe mensen zijn aangetrokken.

"Er komen grote namen binnen. Dat is altijd goed", zegt hij bij Sky Sports. "Het zijn mensen die al heel wat jaren in de sport zitten en cruciaal waren in succes bij andere teams. Kennis is onwijs belangrijk in F1. Het is niet zo dat wij slechte mensen in dienst hebben, maar er is wel versterking nodig om het op te nemen tegen teams als Mercedes, Ferrari en Red Bull. Het is een goede zaak. Het is natuurlijk nog wat vers, maar ik merk al verbeteringen met bijvoorbeeld de ontwikkelingssnelheid. Er komen nieuwe ideeën en perspectieven. Er wordt al progressie geboekt. Ik kijk daarom uit naar de rest van dit jaar en hoe we de winter ingaan om beter voorbereid te zijn op 2024, wanneer er nog meer nieuwe mensen komen. Daarom heb ik ook al zin in 2025. Het zijn leuke dingen, al wil ik ook weer niet te veel naar de toekomst kijken. Toch gebeurt dat wel als je worstelt en lastige weekenden kent. Ik ben in ieder geval erg enthousiast over wat McLaren doet, al deed en alle veranderingen die nog komen."

Nieuwe collega's de 'F1-coureurs' in hun vak

Kort voor het Spaanse Grand Prix-weekend werd bekendgemaakt dat McLaren een Red Bull-kopstuk heeft weggetrokken bij de Oostenrijkse formatie. Rob Marshall is per januari 2024 de nieuwe Chief Designer in Woking. De Britse ontwerper had jarenlang een belangrijke rol in Milton Keynes en was mede-verantwoordelijk voor het succes aldaar.

"Ik ken ze niet persoonlijk. Ik zit nog niet zo lang in F1 als de mensen die ze hebben binnengehaald. Ik heb respect voor wat ze gedaan en bereikt hebben, of dat nou bij Red Bull, Mercedes, Ferrari of waar dan ook was. Dat moet je respecteren", vervolgt de 23-jarige coureur. "Ik kijk ernaar uit om met ze te gaan werken. Zij zijn de 'F1-coureurs' in hun vak, of dat nou aerodynamica of ontwerpen is, zij zijn daar de 'coureurs' in. Dat is cool. Ik houd ervan als je ze hoort praten en de details in hoort gaan. Het is indrukwekkend en positief voor het team."