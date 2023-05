Rob Marshall werkt sinds 2006 voor Red Bull Racing, nadat hij een Formule 1-seizoen eerder Renault aan het wereldkampioenschap hielp. De Brit was tot 2016 Chief Designer bij het Oostenrijkse team en speelde een belangrijke rol bij het behalen van de eerste zege in 2009 en de vier wereldtitels, die van 2010 tot en met 2013 gewonnen werden. In 2016 kreeg Marshall een belangrijkere functie als Chief Engineering Officer en had onder andere te maken met Red Bull Powertrains. De Red Bull-werknemer legt echter per direct zijn taken neer en neemt eind 2023 officieel afscheid van de formatie. Vanaf 1 januari 2024 is de Engelsman Chief Designer - de rol die hij bij Red Bull had - bij concurrent McLaren.

"Ik wil Rob bedanken voor wat hij zeventien jaar lang voor het team heeft gedaan", zegt Red Bull-chef Christian Horner. "Hij leverde geweldig werk aan onder andere de auto's die ons tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels opleverden. In de jaren daarna bleef hij een sleutelfiguur en nam in 2016 een bredere rol als Chief Engineering Officer op zich. Hierdoor raakte hij betrokken bij meerdere projecten binnen het bedrijf. Zijn invloed zal worden gemist, maar we bedanken hem nogmaals voor al het gedane werk. We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol."

Marshall wordt, zoals gezegd, de nieuwe Chief Designer bij McLaren. Hij wordt in Woking onderdeel van het technische team en gaat nauw samenwerken met Peter Prodromou en David Sanchez, die bij Ferrari is weggehaald. De drie heren rapporteren aan teambaas Andrea Stella, die in zijn nopjes is.

"Ik ben ontzettend blij dat Rob zich bij McLaren voegt", aldus Stella. "Rob heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de autosport en neemt een schat aan ervaring en expertise mee, versterkt door zijn tijd bij Red Bull. Robs aanstelling is een van de fundamentele stappen in een poging het team weer naar de overwinning te brengen. We zijn een ambitieus team dat voor kampioenschappen wil strijden, maar de laatste paar seizoenen hebben we geen progressie laten zien op de baan. De laatste maanden hebben we hard gewerkt aan het omkeren van deze trend. De aanpak is alomvattend en gebaseerd op het versterken van het team vanuit het oogpunt van mensen en expertise, dit samen met de lopende projecten om de technologie en infrastructuur te verbeteren die binnenkort hun vruchten afwerpen."

"Mensen en cultuur zijn daarbij ons belangrijkste middelen", gaat de Italiaan verder. "We hebben onlangs geïnvesteerd en gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van de interne talenten bij McLaren, en we merken nu al de positieve impact. Tegelijkertijd hebben we ons versterkt door nieuw talent binnen te halen. De lijst was al sterk en bemoedigend, en de toevoeging van een hoogwaardig en bekwaam individu als Rob zal ons vermogen om de hoogste technische normen bij McLaren vast te stellen en in staat te zijn winnende F1-auto's te ontwerpen, verder consolideren. We kijken ernaar uit om Rob in de nabije toekomst te verwelkomen."

Na de eerste twee Grands Prix van 2023 kondigde het Britse raceteam een flinke reorganisatie aan. Technisch directeur James Key moest vertrekken. Zijn functie werd opgesplitst en in eerste instantie door drie heren opgepakt: Prodromou, Sanchez en Neil Houldey. Marshall wordt daar nu ook een onderdeel van en krijgt ondersteuning van Houldey. Eerder kaapte McLaren ook al aerodynamicaspecialist Mariano Alperin weg bij Aston Martin.