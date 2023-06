Horner waarschuwt: "Verlaag je standaard niet door budgetplafond"

Het budgetplafond sluit bij elk Formule 1-team de salarissen uit van de drie best betaalde krachten. Dit gaat meestal om de teambaas, technisch directeur en nog een andere werknemer. Alle andere personeelsleden vallen wel binnen het budgetplafond, ongeacht de afdeling. Diverse teams hebben senior technische mensen van de Formule 1 moeten halen en overgeplaatst naar andere projecten, zodat mensen niet meer onder het budgetplafond vallen, tenzij een deel van hun taken specifiek aan het F1-programma is toegewezen. Bekende voorbeelden zijn Andrew Green, die eerder dit jaar werd overgeplaatst naar technologieprojecten bij Aston Martin, en Geoff Willis, die zich momenteel richt op een America's Cup-project bij Mercedes.

Christian Horner zegt dat de onlangs door McLaren aangetrokken Red Bull-engineer Rob Marshall zich ook bezighield met andere zaken buiten de dagelijkse gang van zaken in F1. De Brit geeft toe dat het lastiger is om toppersoneel te behouden als ze elders betere aanbiedingen krijgen, dit omdat het niet mogelijk is hetzelfde te bieden. "Uiteraard gebeurt dat", zegt Horner. "Je kunt niet iedereen houden. Ik denk dat iedere rol binnen het budgetplafond gerechtvaardigd moet worden. Rob was de afgelopen jaren daardoor vooral gefocust op andere projecten. Het aanbod van McLaren is waarschijnlijk de helft van hun budgetplafond! Dus je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij daarheen wilde gaan."

Op de vraag of er risico's kleven aan dergelijke keuzes waarschuwt Horner dat het ook de andere kant op kan gaan, met teams die een goedbetaalde teamleden vervangen door een aantal goedkopere nieuwkomers. "Je moet ervoor zorgen dat je niet je standaard verlaagt", vervolgt de teambaas. "Het probleem is dat seniors een belangrijke bijdrage hebben geleverd en dat je niet wil dat ze vanwege het budgetplafond uit hun rol worden gezet, puur omdat je tien beginnelingen hebt de rol van die ervaren kracht kunnen innemen. Dat is de constante discussie waardoor mensen door het budgetplafond hun baan zijn kwijtgeraakt. Jayne Poole (voormalig COO en HR-directeur van Red Bull) was er zo een. Zij werd ontslagen, omdat we haar rol binnen het plafond niet konden rechtvaardigen", sluit Horner af.