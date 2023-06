James Vowles nam in de winter afscheid van Mercedes en vervolgde zijn Formule 1-loopbaan in Grove bij Williams. Bij het Duitse merk was de Brit jaren hoofdstrateeg en onder meer getuige van het winnen van acht constructeurskampioenschappen, terwijl Williams in de vier van de laatste vijf jaren laatste werd. Bij zijn nieuwe werkgever is Vowles teambaas. Hij kwam er al snel achter dat op een aantal gebieden binnen het team de faciliteiten ver verwijderd zijn van wat nodig is om vooraan mee te doen. De huidige Williams-faciliteiten zouden echter door jaren van niet investeren altijd al verbleken bij die in Brackley, maar Vowles kwam tot de schokkende ontdekking dat het wel heel dramatisch was.

"Ik denk nagenoeg alles. Er zijn niet veel, maar sommige elementen zijn van hetzelfde niveau als dat van Mercedes", antwoordt Vowles op de vraag van Motorsport.com wat het verschil is tussen Williams en Mercedes. "Sommige zaken zijn twintig jaar verouderd, wat niet zo gek is als je de geschiedenis van dit team in ogenschouw neemt. De investering was twintig jaar nagenoeg nul, toen kwam er pas een partij die wilde investeren. Fundamenteel gezien bevinden we ons in de situatie van twintig jaar geleden."

Volgens de chef moet niet alleen de uitrusting van Williams, maar ook het personeel evolueren om aan de hoogste normen te voldoen. "Als je mensen constant wegstopt, dan groeien ze uit elkaar. Dat is wat er is gebeurd. De kijk op perfectie is compleet anders dan dat het vandaag de dag is. Je moet de zaken vooruit helpen. Het werk dat ik van ze vraag was normaal drie jaar, maar moet nu in zes maanden gebeuren. Dat is de standaard. In feite ligt die standaard zelfs nog wat hoger, maar je moet ergens in het midden gaan zitten. Laat mensen het pad zien, leidt ze, zorg voor ondersteuning en geef ze materiaal waar ze hetzelfde mee kunnen doen. Het andere punt is dat je bij Mercedes met een telefoontje iedereen kon krijgen die je wilde."

Nieuwe wind

Volgens Dave Robson heeft Vowles' frisse blik en Mercedes-ervaring Williams laten beseffen dat er meer te doen is dan het team aanvankelijk dacht. De renstal lijkt de aanpak van de Brit te hebben omarmd en daar is Vowles blij om. "Als de organisatie me had afgewezen, was er een probleem", vervolgt hij. "Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is gebeurd. Dit team weet dat er iets veranderd moet worden en dat het verder moet. We moeten evolueren om succes te hebben en iedereen is bereid om dat te doen."

Als Williams verouderde faciliteiten wil vernieuwen, dan heeft het hulp nodig van F1 en de FIA. Beide partijen moeten formaties toestaan om buiten het budgetplafond om meer geld te steken in het verbeteren van de middelen. Momenteel is er een investeringspremie van 36 miljoen dollar over vier jaar. Dat is niet genoeg, tenzij er een specifieke vrijstelling wordt aangevraagd, zoals Aston Martin deed met de nieuwe windtunnel. Op dat vlak krijgt Vowles steun van Alpine-teambaas Otmar Szafnauer, die F1 waarschuwde voor het voordeel dat de topteams nu hebben. "F1 en de FIA zijn erg behulpzaam geweest", zegt Vowles. "In de eerste week heb ik ze de verschillen tussen Williams en Mercedes laten zien en gezegd dat we hierdoor niet kunnen concurreren. Ik denk dat, zoals het nu lijkt, in juli een krabbel wordt gezet en teams zoals wij kunnen investeren om de achterstand in te halen."