Max Verstappen over ziekte: “Het voelde alsof ik een long miste”

Twee weken geleden reisde Max Verstappen iets later af naar Jeddah omdat hij last had van zijn buik. Hij miste hierdoor de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van Saudi-Arabië. Gedurende het weekend was Verstappen heer en meester op het snelle stratencircuit. Een technisch probleem in de kwalificatie betekende echter dat hij als vijftiende aan de race moest beginnen, waarna de tweede plaats het maximaal haalbare was in de tweede krachtmeting van het seizoen.

“Ik wilde er zelf lange tijd niet aan toegeven, maar ik was erg ziek toen ik thuis was”, vertelt Verstappen in Melbourne. “Ik kon nauwelijks een rondje lopen. Het voelde alsof ik een long miste. Bij aanvang van het weekend dacht ik echt dat het weg was. Normaal gesproken ben je na twee of drie dagen namelijk wel beter en kun je gewoon weer trainen. Maar toen ik in de auto sprong voor de eerste training had ik het gevoel dat ik na een performance lap twee ronden moest bijkomen om weer normaal te kunnen ademen.”

“Dus ik heb er zeker last van gehad tijdens het gedurende weekend”, vervolgt hij. “Ik baalde daar wel een beetje van. Het was een van de eerste races waarin ik het idee had dat ik fysiek tegen een grens aanliep, wat een heel frustrerend gevoel is als je in de auto zit. Maar sindsdien heb ik eraan gewerkt en het proberen te verbeteren. En ik denk ook dat het een heel stuk verbeterd is, dus dit weekend zou het in orde moeten zijn. Het kwam allemaal een beetje samen in Jeddah. Het circuit daar is sowieso zwaar en als je je dan ook nog eens niet goed voelt, krijg ik je een behoorlijk pak rammel. Helaas gebeuren dit soort dingen. Je kan nou eenmaal een virusje oplopen. Maar hopelijk heb ik er de rest van het seizoen geen last meer van.”

Break komt op goed moment

Door het wegvallen van de Grand Prix van China volgt er na Australië een break van vier weken tot de volgende race in Azerbeidzjan. Voor Verstappen komt het goed uit dat er straks drie weekenden geen wedstrijd plaatsvindt. “Een paar weken geleden zou ik hebben gezegd dat ik niet uitkeek naar de break, maar sinds het moment dat ik ziek was geworden, worstel ik een beetje. Nu bieden deze weken mij de kans om weer volledig fit te worden, dus het komt nu wel goed uit dat we even geen race hebben. Maar normaal gesproken, als ik me gewoon goed had gevoeld, had ik liever gehad dat er niet zo’n lange tijd zat tussen deze en de volgende race. Dat heeft niets te maken met dat je die tijd kan gebruiken om te kijken of je de auto sneller kan maken, want dat is een natuurlijk proces. Het is gewoon raar dat je zo vroeg in het seizoen drie weken vrij hebt.”

Video: De hoogtepunten van de GP van Australië 2022