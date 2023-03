In de eerste twee races van het seizoen 2023 is duidelijk geworden hoe de Formule 1-teams zich tot elkaar verhouden. Zo is Red Bull de duidelijke favoriet met de RB19 terwijl Mercedes en Ferrari zich moeten richten op de strijd met Aston Martin, dat een flink gat moet laten naar Red Bull. Max Verstappen en Sergio Perez schreven de races in Bahrein en Saudi-Arabië op hun naam en reizen ook naar Australië af als de topfavoriet.

Als het aan de bookmakers ligt, dan kan Red Bull deze Australische Grand Prix alleen maar verliezen. Immers krijgt een Red Bull-zege een quotering van 1,12, terwijl inzetten tegen een zege van Red Bull een odd van 5,50 krijgt. Dat terwijl Red Bull sinds 2011 niet meer heeft gewonnen op Australisch grondgebied en vorig jaar nog de kansen voor Max Verstappen in rook op zag gaan door een motorprobleem. Een zege voor Ferrari is met een quotering van 15,00 al een stuk onzekerder. Wie gokt op een Mercedes-zege krijgt zelfs 21 keer zijn of haar inzet terug als Lewis Hamilton of George Russell weet te verrassen. Aston Martin lijkt zodoende opnieuw de grootste uitdager te worden voor Red Bull, aangezien een zege voor Fernando Alonso of Lance Stroll 10 keer de inzet oplevert.

Op individueel vlak is Verstappen voorlopig de favoriet voor de zege. Daar komt namelijk een quotering van 1,40 bij kijken, tegenover de 5,00 van teamgenoot Perez. Mochten beide Red Bulls uitvallen, dan beginnen de quoteringen voor een zege al in de dubbele cijfers. Dat gebeurt met nummer drie, Fernando Alonso. Wat zijn 33ste Formule 1-zege zou zijn, zou dan 11 keer de inzet opleveren. Voor Nyck de Vries ziet het er met AlphaTauri een stuk bleker uit. Een overwinning voor de 28-jarige Nederlander wordt het laagst ingeschat, met een odd van 3.001.

Coureur Winnaar Podiumplaats Max Verstappen 1,40 1,17 Sergio Perez 5,00 1,40 Fernando Alonso 11,00 1,80 Charles Leclerc 21,00 2,75 Lewis Hamilton 34,00 4,75 George Russell 34,00 4,75 Carlos Sainz 34,00 4,50 Lance Stroll 61,00 5,50 Nyck de Vries 3.001 501

Waar Red Bull volgens de bookmakers dan niet de favoriet is, zijn de pitstops. Volgens de bookmakers maakt namelijk Ferrari de grootste kans om in Australië de snelste pitstop uit te voeren. Een echt gewonnen strijd is dat niet, aangezien het hier om 2,00 tegenover 2,25 gaat voor Red Bull. Daarna is het gat wel een stuk groter, met McLaren op nummer drie met een quotering van 8,00. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hoeven volgens de bookmakers niet te hopen op de snelste pitstop van het weekend. Mocht dat wel gebeuren, dan staat daar een quotering van 126,00 voor.

Team Snelste pitstop Ferrari 2,20 Red Bull 2,25 McLaren 8,00 Mercedes 15,00 Aston Martin 19,00 Alpine 26,00 Williams 34,00 AlphaTauri 41,00 Alfa Romeo 101,00 Haas F1 126,00