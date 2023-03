Het Formule 1-seizoen 2023 gaat dit weekend verder met ronde drie: de Grand Prix van Australië op het fameuze circuit van Albert Park. Na de eerste twee races van het jaar is er weinig twijfel over mogelijk: Red Bull Racing is een klasse apart. Zetten Max Verstappen en Sergio Perez hun sterke lijn door in Melbourne, of komt de concurrentie opeens sterker om de hoek kijken? Met de uitzendingen van F1TV Pro en Viaplay hoef je niets te missen van de actie.

Neem nu een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de GP van Australië!

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 31 maart 2023

Op vrijdag zijn de twee vrije trainingen live te zien. De Nederlandse F1-fan moet wel vroeg uit de veren vanwege het tijdsverschil met Melbourne. De uitzending van de eerste trainingssessie begint om 03.25 uur Nederlandse tijd. Het commentaar bij deze eerste training wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Om 06.55 uur gaat de uitzending van de tweede vrije training van start, ditmaal met commentaar van de vaste F1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De gebruikelijke talkshow Shakedown wordt vanwege het vroege tijdstip van de actie in Albert Park naar voren gehaald. De uitzending begint al om 12.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio gasten Giedo van der Garde, Ho-Pin Tung en Tom Coronel. De belangrijkste momenten en het laatste nieuws van de vrijdag in Melbourne wordt besproken. Ook wordt er geschakeld met het circuit voor interviews en achtergronden. Het programma duurt ongeveer een uur en is on demand later op de dag terug te kijken.

Datum Klasse Sessie Uitzending Vrijdag 31 maart Formule 1 Vrije training 1 03.30u - 04.30u Vrijdag 31 maart FIA F3 Kwalificatie 05.00u - 05.30u Vrijdag 31 maart Formule 1 Vrije training 2 07.00u - 08.00u Vrijdag 31 maart FIA F2 Kwalificatie 08.30u - 09.00u Vrijdag 31 maart Studio Formule 1 Shakedown 12.00u - 13.00u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 1 april 2023

Voordat de kwalificatie begint, staat er nog een laatste vrije training op het programma. Deze is live te zien bij Viaplay. De uitzending begint om 03.25 uur Nederlandse tijd, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voorbeschouwing op de kwalificatie in Albert Park gaat vervolgens om 06.30 uur van start. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung in de studio. Zij blikken uitgebreid vooruit op de naderende actie. Er wordt geregeld geschakeld met expert David Coulthard op het circuit voor het laatste nieuws en achtergronden. Om 06.55 uur begint de live-uitzending van de strijd om pole-position. Het commentaar komt van Valkenburg en Heemskerk, op locatie bijgestaan door pitreporter Chiel van Koldenhoven. Na afloop van de kwalificatie praat hij in het bekende vierkantje met de hoofdrolspelers. In de studio worden de belangrijkste momenten nog nabesproken en geanalyseerd.

Datum Klasse Sessie Uitzending Zaterdag 1 april FIA F3 Sprintrace 01.45u - 02.30u Zaterdag 1 april Formule 1 Vrije training 3 03.30u - 04.30u Zaterdag 1 april FIA F2 Sprintrace 05.20u - 06.10u Zaterdag 1 april Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 06.30u - 06.55u Zaterdag 1 april Formule 1 Kwalificatie 07.00u - 08.00u Zaterdag 1 april Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 08.00u - 08.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 2 april 2023

Zondagochtend staat de derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. De Nederlandse F1-fan zal op tijd uit de veren moeten, want de race start om 07.00 uur. Wie ook de voorbeschouwing van Viaplay wil kijken, moet al om 06.00 uur inschakelen. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde in de studio. Zij blikken vooruit op de naderende race en doen voorspellingen over de uitslag. Ook wordt er regelmatig geschakeld met het circuit voor interviews van pitreporter Chiel van Koldenhoven, analyses van expert David Coulthard en de grid walk kort voor de start. Om 06.55 uur begint de live-uitzending van de Grand Prix van Australië. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met assistentie van Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race is de podiumceremonie te zien en wordt vanuit de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Vanaf het circuit komen interviews met de hoofdrolspelers.

Datum Klasse Sessie Uitzending Zondag 2 april FIA F3 Hoofdrace 01.05u - 01.55u Zondag 2 april FIA F2 Hoofdrace 03.35u - 04.40u Zondag 2 april Formule 1 Voorbeschouwing 06.00u - 06.55u Zondag 2 april Formule 1 Grand Prix van Australië 07.00u - 09.00u Zondag 2 april Formule 1 Nabeschouwing 09.00u - 09.45u

Viaplay-abonnement in Nederland

In Nederland zijn de Formule 1-uitzendrechten tot en met 2024 in handen van Viaplay. Dit is een streamingdienst, wat inhoudt dat de aanbieder geen eigen kanaal binnen het televisieaanbod heeft. Je kunt de programma’s streamen met een Chromecast of Apple TV. Bij T-Mobile, KPN en Ziggo zijn speciale pakketten aan te schaffen, waarmee je de actie van de zaterdag en zondag wel op een speciaal kanaal rechtstreeks op televisie kunt zien. De vrijdagactie wordt niet uitgezonden.

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Australië 2023

Het alternatief voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier wordt alle actie van het Grand Prix-weekend in Melbourne live uitgezonden. Ook zijn er analyses, documentaires en achtergronden te zien. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Bovendien krijg je toegang tot extra hulpmiddelen om de race nog beter te kunnen volgen, zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Rond de kwalificatie en race worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden met internationale experts vanaf het circuit. Deze zijn enkel in het Engels.

Uitzendingen F1TV vrijdag 31 maart 2023

Datum Klasse Sessie Uitzending Donderdag 30 maart FIA F3 Training 23.50u - 00.35u Vrijdag 31 maart FIA F2 Training 01.00u - 01.45u Vrijdag 31 maart Formule 1 Vrije training 1 03.30u - 04.30u Vrijdag 31 maart FIA F3 Kwalificatie 05.00u - 05.30u Vrijdag 31 maart Formule 1 Vrije training 2 07.00u - 08.00u Vrijdag 31 maart FIA F2 Kwalificatie 08.30u - 09.00u

Uitzendingen F1TV zaterdag 1 april 2023

Datum Klasse Sessie Uitzending Zaterdag 1 april FIA F3 Sprintrace 01.45u - 02.30u Zaterdag 1 april Formule 1 Vrije training 3 03.30u - 04.30u Zaterdag 1 april FIA F2 Sprintrace 05.20u - 06.10u Zaterdag 1 april Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 06.30u - 06.55u Zaterdag 1 april Formule 1 Kwalificatie 07.00u - 08.00u Zaterdag 1 april Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 08.00u - 09.00u

Uitzendingen F1TV zondag 2 april 2023

Datum Klasse Sessie Uitzending Zondag 2 april FIA F3 Hoofdrace 01.05u - 01.55u Zondag 2 april FIA F2 Hoofdrace 03.35u - 04.40u Zondag 2 april Formule 1 Voorbeschouwing 06.00u - 06.55u Zondag 2 april Formule 1 Grand Prix van Australië 07.00u - 09.00u Zondag 2 april Formule 1 Nabeschouwing 09.00u - 09.40u