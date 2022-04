Max Verstappen zet met Verstappen.com Racing eigen raceteam op

In de Formule 1 geldt Max Verstappen inmiddels als een van de grootste namen van het moment, maar buiten de races om brengt hij graag tijd door in zijn thuissim. Met zijn nieuwste initiatief brengt de coureur van Red Bull Racing beide werelden samen. Met ondersteuning van de energiedrankjesgigant zet hij Verstappen.com Racing op, dat gaat bestaan uit diverse teams uit zowel het simracen als het racen op echte circuits.

Online gaat Verstappen.com Racing een samenwerking aan met Team Redline, de simracegroep waarmee Verstappen inmiddels al enkele jaren deel van uitmaakt en vele successen heeft geboekt in diverse langeafstandsraces. Verstappens team krijgt echter ook een vertegenwoordiging in de rallysport en op de echte circuits. Zo gaat vader Jos Verstappen namens Verstappen.com Racing deelnemen aan het Belgisch rallykampioenschap, waarin hij vorige maand al debuteerde. Thierry Vermeulen gaat in dienst van Verstappen.com Racing aan de start van de Duitse ADAC GT Masters verschijnen. Alle auto’s van Verstappen.com Racing worden voorzien van het in samenwerking met Red Bull ontworpen logo.

“Racen is altijd mijn grootste passie geweest, vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot op de dag van vandaag. Naast mijn eigen Formule 1-carrière besteed ik het grootste deel van mijn tijd aan racen”, vertelt Max Verstappen over zijn beweegredenen om een eigen team op te zetten. “Ik vind het echt mooi dat ik met het Verstappen.com Racing team de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel. Naast het plezier dat het mij brengt, kan ik ook mijn racekennis met hen delen, wat hopelijk iedereen helpt om zichzelf te verbeteren.”

Verstappen tekende eerder dit jaar een nieuw contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbindt. Dat de band tussen beide partijen uitstekend is, blijkt wel uit het feit dat Verstappen.com Racing met de steun van Red Bull tot stand is gekomen. “Nadat ik eerder dit jaar overeenstemming bereikte over een jarenlange verbintenis met Red Bull Racing, ben ik erg blij dat ik nog vele jaren deel mag uitmaken van de Red Bull-familie”, vertelt Verstappen. "De nauwe samenwerking met de fabrikant Red Bull komt ook tot uiting in het feit dat zij het Verstappen.com Racing team de komende jaren ondersteunen, waar ik erg trots op ben. Ik kan niet wachten om van start te gaan en voluit te blijven pushen."