Het Williams F1 Team begon met zeer lage verwachtingen aan de Grand Prix van Australië. Nicholas Latifi kwam niet verder dan de achttiende startpositie, teamgenoot Alexander Albon werd naar de laatste plaats verwezen doordat hij na de kwalificatie niet voldoende brandstof in zijn tank had voor een monster. Het Britse team koos voor een alternatieve strategie: starten op de harde band, deze rustig opwarmen en maar zien waar het schip strandt. Mede geholpen door een aantal neutralisaties en een uitstekende snelheid op de versleten band, klom Albon op tot de zevende stek. In de slotfase moest hij nog zijn verplichte pitstop maken. Deze stop kwam in de voorlaatste ronde en leverde hem het laatste puntje op.

Een onverwacht resultaat voor Williams, maar ook voor bandenleverancier Pirelli. Topman Mario Isola volgde de opmars van Albon met verbazing: “Dit is de eerste keer in twaalf jaar tijd dat ik een dergelijke strategie meemaak, waarbij een auto vanaf de start de gehele race op dezelfde set banden rijdt. Een opmerkelijke aanpak.” Nico Rosberg reed in Sochi 2014 ook nagenoeg de gehele race op de hardste band, nadat hij in de openingsronde een forse flatspot opliep en direct binnenkwam voor vers rubber. Precies de omgekeerde situatie van Albon in Melbourne.

En dat terwijl Albon op de C2-compound reed, wat inhoudt dat er nog een hardere variant in het spectrum zit. Gaan we dergelijke dingen dan vaker zien? Isola weet het niet: “Het hangt af van de belasting van de band. En de safety car hielp natuurlijk. Williams was in staat om de band optimaal te benutten, met een goede snelheid. Dit is belangrijke informatie. Met de lagere temperatuur van de bandenwarmers en deze nieuwe reeks compounds, is de opwarming van de band een potentieel probleem. Ook de eerste ronden na de herstart na een safety car zijn lastiger, omdat je de band op de juiste manier moet opwarmen. Dit is echt heel opmerkelijk. Ik krab mezelf nog steeds achter de oren hoe dit mogelijk is!”

Volgens de Italiaan zat er ondanks het indrukwekkende optreden nog meer in het vat: “Ze hebben uiteraard hun eigen berekeningen gedaan, maar als ze een paar ronden eerder waren gestopt, hadden ze ook nog op jacht kunnen gaan naar de snelste ronde. Met de zachte band is dat haalbaar!”