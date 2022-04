Na elke Formule 1-race zet Motorsport.com de meest interessante en opmerkelijke statistieken van het voorbije Grand Prix-weekend op een rijtje. Ditmaal blikken we terug op de GP van Australië.

Kwalificatie

>>> Charles Leclerc legde beslag op de elfde pole-position uit zijn loopbaan. Daarmee gaat hij voorbij aan Jochen Rindt. Het was zijn eerste pole in Melbourne.

>>> Dit was de tiende verschillende GP waarin Leclerc de pole pakte. Daarmee is de Monegask de 26e rijder die dit kunstje flikt.

>>> Dit was de 232e pole-position voor Ferrari en de 233e voor Ferrari als motorleverancier. In beide gevallen absolute records.

>>> Leclerc en Ferrari maakten een einde aan een reeks van zes opeenvolgende poles van Lewis Hamilton en Mercedes op Albert Park. De Brit stond tussen 2014 en 2019 op de best mogelijke startpositie. Hierdoor greep Hamilton naast een evenaring van het record van meeste opeenvolgende poles op hetzelfde circuit. Dit staat op naam van Ayrton Senna: 7 op Imola tussen 1985 en 1991.

>>> Dit was de eerste pole van Ferrari in Australië sinds Kimi Raikkonen in 2007.

>>> De front row start van Max Verstappen was de eerste van Red Bull in Melbourne sinds 2014, toen Daniel Ricciardo bij zijn debuut voor het team ook als tweede mocht starten.

>>> Lewis Hamilton stond voor het eerst sinds 2010 niet in de top-drie in Melbourne. Dat jaar kwalificeerde hij zich in dienst van McLaren als elfde.

>>> Valtteri Bottas werd uitgeschakeld in Q2. Zijn recordreeks van 103 opeenvolgende Q3-optredens kwam daarmee ten einde.

>>> Sebastian Vettel werd uitgeschakeld in Q1. Voor de eerste maal in zijn loopbaan haalde hij in Melbourne het tweede kwalificatiesegment niet.

>>> Met Sebastian Vettel op P18 en Lance Stroll op P20 in de kwalificatie, boekte Aston Martin haar slechtste resultaat sinds de Grand Prix van Spanje 2009 (Adrian Sutil 19e en Giancarlo Fisichella 20e voor Force India).

De race

>>> Charles Leclerc pakte zijn vierde Formule 1-overwinning. Daarmee evenaart hij Dan Gurney, Bruce McLaren en Eddie Irvine. Bovendien was dit zijn vierde overwinning vanaf pole.

>>> Dit was de 240e zege voor Ferrari als fabrikant en de 241e als motorleverancier, allebei records.

>>> Charles Leclerc noteerde voor de zevende maal de snelste raceronde. Dit deed hij voor de derde opeenvolgende maal. Daarmee is hij pas de tweede coureur in het huidige veld die dat neerzet (drie voor Lewis Hamilton van Italië tot Japan in 2014).

>>> Charles Leclerc leidde als 57e rijder in de historie - en als zevende rijder van het huidige veld - een race van start tot finish.

>>> De Monegask werd daardoor de 26e rijder uit de historie met een grand slam (pole-position, snelste raceronde en gehele race aan de leiding). Het record is in handen van Jim Clark (8).

>>> Charles Leclerc is de tweede Ferrari-coureur sinds 2004 met een grand slam, na Fernando Alonso in de Grand Prix van Singapore 2010.

>>> Deze prestatie biedt hoop voor de Monegask. Sinds 2011 heeft namelijk elke rijder die een grand slam scoorde, dat jaar ook de wereldtitel gewonnen: Sebastian Vettel in 2011, 2012 en 2013, Lewis Hamilton in 2014, 2015, 2017 en 2019, Nico Rosberg in 2016, Max Verstappen in 2021.

>>> Het was ook de tweede hattrick (pole-position, snelste raceronde en overwinning) voor Leclerc. Daarmee evenaart hij tien andere rijders, waaronder zes wereldkampioenen en Valtteri Bottas.

>>> Charles Leclerc leidde voor de vijftiende maal een race, even vaak als Giancarlo Fisichella. Met 449 ronden aan de leiding passeerde hij Ralf Schumacher en Denny Hulme. Met zijn 2.459 kilometer aan de leiding ging hij voorbij aan Keke Rosberg, Emerson Fittipaldi en Gilles Villeneuve.

>>> Max Verstappen heeft dit seizoen 110 ronden (77,5 procent) op de tweede plaats gereden. In totaal reed hij 32 ronden op een andere positie.

>>> Charles Leclerc en Sergio Perez stonden voor de zestiende maal op het podium, net zo vaak als Phil Hill. Voor George Russell was het zijn tweede podium, vergelijkbaar met Jos Verstappen, Esteban Ocon en Alexander Albon.

>>> Charles Leclerc heeft een voorsprong van 34 punten op George Russell in het kampioenschap. Enkel Nico Rosberg deed het beter na drie Grands Prix (36 punten voorsprong ten opzichte van Lewis Hamilton in 2016) sinds de introductie van de nieuwe puntentelling in 2010. Met de telling die tussen 2003 en 2009 gebruikt werd, zou de Monegask een voorsprong van 13 punten hebben. Met de telling van de jaren daarvoor (10-6-4-3-2-1) zou zijn marge 16 punten zijn op Carlos Sainz en Max Verstappen.

>>> Met Lando Norris op P5 en Daniel Ricciardo op P6, heeft McLaren voor het eerst sinds de dubbelzege op Monza in 2021 weer twee wagens bij de beste zes.

>>> Zhou Guanyu heeft al twee elfde plaatsen verzameld, meer dan in zijn drie seizoenen in de Formule 2.

>>> Fernando Alonso werd voor het eerst sinds de Grand Prix van Italië 2001 als laatste afgevlagd.

>>> Er vielen in de Grand Prix van Australië slechts drie uitvallers te noteren, een evenaring van het laagste aantal ooit (ook drie in 2013 en 2019).

>>> Carlos Sainz zag zijn reeks van 17 opeenvolgende puntenfinishes en 31 opeenvolgende finishes ten einde komen met zijn uitvalbeurt in de derde ronde. Enkel Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) en Nick Heidfeld (33) deden het op dit laatste aspect beter. Sainz was sinds Rusland 2020 niet meer uitgevallen.

>>> Door zijn tweede DNF in drie races tijd, heeft Max Verstappen nu het hoogste uitvalpercentage van alle rijders op de grid in handen (31/144 of 21,53%), gevolgd door Nicholas Latifi (9/42 of 21,43%).