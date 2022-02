Jos Verstappen over rallydebuut: "Moeilijkste is informatie verwerken"

Jos Verstappen werkte samen met navigator Kris Botson en had één doelstelling vooraf: plezier hebben. "Dat is gelukt", vertelt de vader van regerend F1-kampioen Max Verstappen op de eigen website. "Er valt uiteraard nog veel te leren voor me, ook wat betreft de samenwerking met mijn navigator Kris Botson. Alleen door heel vaak samen te rijden, kan ik ervaring met pacenotes krijgen en kunnen we één worden. Het luisteren en verwerken van de notes is voor mij het moeilijkste.”

Na de eerste vijf proeven stond de Limburger keurig op een vijfde positie in het algemeen klassement, al ging het twee proeven later mis voor de voormalig Formule 1-coureur. Op een glad parcours schoot Jos rechtdoor en verloor daarmee een kostbare halve minuut. De laatste proef werd in complete duisternis verreden. "Ik vond het echt moeilijk om die laatste proef in het donker te rijden. Het ontbrak me aan vertrouwen, omdat ik het niet meer goed zag", vervolgt Verstappen. "Ik heb natuurlijk wel vaker in het donker gereden, bijvoorbeeld op Le Mans, maar naarmate de jaren verstrijken, gaat mijn nachtzicht er niet op vooruit. Maar het rijden met deze rallyauto is geweldig, ik heb me erg geamuseerd."

"Max weet wat hij moet doen"

Navigator Botson snapt wel dat Verstappen senior moest wennen aan het rallyrijden. "Als je heel je leven alleen in een auto gezeten hebt en nu moet luisteren, dan komen er veel gegevens op je af. Dat is een beetje wennen", zegt de Belg tegen de NOS.

Jos Verstappen stapt 19 maart opnieuw in de Citroën tijdens de tweede ronde van het Belgisch kampioenschap. Een dag later begint zoon Max Verstappen aan het verdedigen van zijn wereldtitel tijdens de eerste F1-Grand Prix in Bahrein. Verstappen senior is daar niet bij, maar heeft alle vertrouwen in de Red Bull-coureur. "Max weet erg goed wat hij moet doen", aldus Jos tegen de NOS. "Ik ga mijn ding doen, maar dat betekent niet dat ik niet meer naar Formule 1-races ga. Bij de tweede of derde ben ik er zeker bij", besluit Jos.