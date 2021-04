De manier van handhaven van de track limits in de Grand Prix van Bahrein kon niet op Verstappens goedkeuring rekenen. Voorafgaand aan het GP-weekend op Imola noemde de Red Bull Racing-coureur de aldaar ontstane situatie ‘heel vaag’, doordat er in de vrije trainingen en de kwalificatie andere regels golden dan in de race. Ook vertelde Verstappen dat hij de kwestie in wilde brengen bij de rijdersbriefing in de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. Na de vrijdagse trainingen maakte hij in het Formule 1 Café van Ziggo Sport duidelijk dat hij dit inderdaad heeft gedaan, waarbij de Nederlander kon rekenen op steun van andere coureurs.

“Ik denk dat meerdere mensen het er niet mee eens waren hoe het eraan toe ging in de wedstrijd in Bahrein. We hebben net een meeting gehad en ik denk dat we gewoon constanter moeten worden”, luidt de duidelijke conclusie van Verstappen. Belangrijkste punt is daarbij dat de regels in de trainingen, kwalificatie en race hetzelfde moeten zijn. “Dat is veel beter. In Bahrein mocht je in de kwalificatie niet voorbij de kerb. Dan werd je ronde afgenomen omdat je er voordeel van had. In de race mocht je dus wel buiten de kerbstone gaan, dat was schijnbaar geen voordeel. Maar als je dan weer te wijd ging, was het wel weer een voordeel. En inhalen mocht daar ook niet, want dat was ook een voordeel. Het was dus allemaal heel krom en eigenlijk onnodig moeilijk. Je moet gewoon zeggen: blijf op de kerb. Dan is het voor iedereen een stuk makkelijker.”

Witte lijn soms 'moeilijk te zien'

In principe zou de discussie over track limits dit weekend op Imola enigszins tot rust moeten komen. In tegenstelling tot het Bahrain International Circuit heeft het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari amper uitloopstroken en direct naast de baan vooral gras en grind liggen. Toch werden er in de vrije trainingen de nodige tijden geschrapt, doordat coureurs met vier wielen buiten de witte lijn gingen bij het uitkomen van bocht 9. Ook aan de binnenkant van bocht 13 mogen de coureurs niet met vier wielen buiten de baan, terwijl de coureurs in bocht 15 met minimaal een wiel contact moeten blijven houden met de kerbstones. Verstappen begrijpt wel waarom de track limits in de krappe chicane net iets anders zijn.

“Op sommige circuits, zoals hier in Imola, wordt het bij het uitkomen van een chicane heel moeilijk [om binnen de witte lijn te blijven]. Als je een klein foutje maakt, stuiter je meteen van de kerb af”, aldus Verstappen. “Ik vind het makkelijker om de auto op de kerb te positioneren dan op de witte lijn. Soms is het ook heel moeilijk te zien. Hier is het bijvoorbeeld bij de negende bocht best wel lastig om te weten of je op de witte lijn zit, of dat je er al overheen bent. Maar daar blijft het [de track limit] in elk geval de witte lijn. Maar in de chicane gaat het zo snel en als je de kerb dan net verkeerd raakt, stuiter je al een paar centimeter te wijd. Het is gewoon lastig.”

VIDEO: De F1-update over de vrijdag van de GP van Emilia-Romagna