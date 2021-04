Met zijn 159 centimeter is Tsunoda 18 centimeter kleiner dan teamgenoot Pierre Gasly, wat zeker in Formule 1-termen een gigantisch verschil is. Het zorgde dan ook voor de nodige problemen in de cockpit, waar de kleine Tsunoda maar moeilijk bij de pedalen kon komen. Desondanks heeft de 20-jarige coureur voorlopig geen moeite met het vinden van het gaspedaal en eindigde hij zijn debuutrace in Bahrein zelfs meteen in de punten. Daarnaast heeft teambaas Franz Tost al onthuld dat de Japanner ook naast de baan een positieve impact op het team.

Op de vraag in hoeverre Tsunoda zijn team van nieuwe ideeën voor de auto voorziet antwoordde de Japanner: “Ik weet niet of ik het team aan nieuwe ideeën help voor de auto, ik geef ze alleen heel natuurlijke feedback uit de auto”, aldus de debutant, die vervolgens onthulde dat het team de cockpit heeft moeten aanpassen om de coureur beter bij de pedalen te laten komen. “Ze hebben een speciale pedalenbox voor mij gemaakt omdat ik bij de normale versie maar moeilijk bij de pedalen kwam. Voor de pedalen en de cockpit heb ik ze dus wel wat nieuwe ideeën gegeven.”

Tsunoda hoopt zijn open blik te behouden naarmate zijn ervaring toeneemt, maar zegt tot dusver wel op één lijn te zitten met teamgenoot Gasly. “Hopelijk ga ik me in de toekomst niet als een ervaren coureur gedragen, maar zal ik ze gewoon van heel natuurlijke feedback voorzien. Hopelijk pakt dat goed uit voor de auto, maar op dit moment is het team blij met mijn feedback. Pierre en ik zijn vrij hetzelfde. De feedback na de sessies is altijd goed voor het team.”

Gasly: "We beschikken over een goede basis"

Na het vertrek van Daniil Kvyat is Gasly bij AlphaTauri de aangewezen teamleider. De Fransman beaamt dat hij op één lijn zit met zijn nieuwe Japanse teamgenoot. “Het geweldige aan Yuki is dat we de neuzen min of meer dezelfde kant op hebben staan wat betreft de ontwikkeling van de auto”, aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “We eisen hetzelfde van de auto, dus dat maakt het voor de ontwikkeling een stuk gemakkelijker. Natuurlijk heb ik meer ervaring van de afgelopen jaren, dat legt wat meer gewicht op mijn rol om het team de juiste kant op te sturen, maar ik ben er klaar voor. We beschikken al over een goede basis na vorig jaar en hebben echt een goede stap vooruit gemaakt. De auto is alles bij elkaar wat beter verbonden wat betreft de algehele basis en balans. Er zijn echter zeker nog gebieden waar het beter moet, hopelijk kunnen we daar op korte termijn in slagen.”