AlphaTauri: Tsunoda levert al bijdrage aan ontwikkeling auto

Yuki Tsunoda imponeerde twee weken geleden door punten te scoren bij zijn Formule 1-debuut. De 20-jarige Japanner eindigde als negende in de Grand Prix van Bahrein na als dertiende te zijn gestart. Een prima begin en Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, bestempelde Tsunoda zelfs tot ‘de beste rookie sinds jaren’.

Naast zijn snelheid is er ook veel lof voor zijn zelfkritische houding. Toen hij na afloop van de race zijn verhaal deed bij de pers, liet Tsunoda weten blij te zijn met de punten, maar toch ook erg teleurgesteld te zijn, omdat hij in de eerste ronde een paar posities was verloren die daarna weer goed moest worden gemaakt. Ondertussen is Jody Egginton, de technisch directeur van AlphaTauri, nog een paar andere zaken opgevallen aan Tsunoda. De coureur uit Sagamihara communiceert erg goed met zijn engineers én weet ondanks zijn relatieve onervarenheid al interessante opmerkingen te maken over de auto, die het team kunnen helpen de AT02 verder te verbeteren.

Vanzelfsprekend zal AlphaTauri bij de doorontwikkeling van de AT02 op de eerste plaats naar de meer ervaren Pierre Gasly kijken. “Zijn feedback is belangrijk, omdat hij een vergelijking kan maken met hoe het vorig jaar was en de huidige auto een evolutie is van de wagen van vorig jaar”, zegt Egginton. “Veel teams beschikken over twee coureurs met ervaring. Dan heb je een heel ander scenario. Maar zoals wij het hebben, is het ook goed. Met Pierre hebben we iemand die ons tot in detail kan vertellen wat er veranderd is in de auto: wat er beter en wat er slechter is geworden. Dat is goed en kan ons ook helpen om eventuele vragen van Yuki te beantwoorden, omdat we dan kunnen zeggen of iets in de lijn der verwachting lag of niet. Maar tegelijkertijd komt Yuki ook met interessante dingen aanzetten, doordat hij op een net iets andere manier met de auto rijdt dan Pierre. Het belangrijkste is echter dat Yuki over de snelheid beschikt om een bijdrage te leveren.”

‘Fantastische combinatie’

Qua snelheid zit het volgens de technische baas van AlphaTauri dus wel snor bij Tsunoda. “Dat hij snel was, hadden we in de Formule 2 al gezien. Hij verdient daarom deze kans ook”, meent Egginton. “Hij heeft veel te leren, zoals iedere jonge coureur die de Formule 1-wereld binnen komt rollen. Maar hij doet het stap voor stap. Hij neemt veel informatie in zich op en communiceert goed. We begrijpen precies wat hij van de auto wil. Hij werkt dus heel goed samen met zijn engineers en is een snelle leerling.” Ook prijst Egginton de veerkracht van Tsunoda. “We hadden een paar ups en downs tijdens zijn eerste weekend. Er waren kleine problemen met de auto, maar hij ging daar op een kalme manier mee om. Hij liet zich er niet door uit het veld slaan. Dus tot dusver gaat het erg goed.”

“Hij levert en dat is belangrijk aangezien het erop lijkt dat we dit jaar goed mee kunnen doen in het middenveld”, beseft Egginton, die verwacht dat Tsunoda alleen nog maar beter zal presteren naarmate hij meer ervaring opdoet. “En met Pierre heeft hij iemand naast zich van wie hij kan leren. We beschikken hiermee over een fantastische combinatie. Yuki doet een goede job en we kijken met zijn allen uit naar de rest van het seizoen.”

