Villeneuve dicht Verstappen serieuze titelkansen toe

Villeneuve werd onlangs vijftig jaar oud, maar zit nog steeds niet verlegen om een mening. In de Gazzetta dello Sport blikt hij terug op het begin van het huidige Formule 1-seizoen. Daarin liet Red Bull van zich horen tijdens de wintertest en de voorbereiding op de Grand Prix van Bahrein. Het team leekt met de nieuwe Honda-krachtbron en de aanpassingen aan de vloer en diffuser een flink stap voorwaarts te hebben gezet, waar Mercedes juist pas op de plaats lijkt te hebben gemaakt. Op het moment suprème – tijdens de race – ging echter toch weer Lewis Hamilton aan de haal met de overwinning, de 96ste in zijn F1-carrière. De Engelsman profiteerde uitstekend van een slimme bandenstrategie en een klein uitstapje buiten de baan van Verstappen tijdens een inhaalactie voor de leiding.

Volgens Villeneuve wist de Engelsman zijn hoofd net wat koeler te houden dan Verstappen en het is volgens de oud-coureur juist die kwaliteit die het verschil kan maken. “We zullen moeten afwachten hoe Max met de druk zal omgaan. Het is namelijk de allereerste keer dat hij echt voor de titel kan gaan.” Daarbij werd de Nederlander op het Bahrain International Circuit niet echt geholpen door zijn team. “In Bahrein zat het team fout met de strategie omdat ze voor het eerst gedwongen werden om op Mercedes te reageren”, analyseert Villeneuve.

De Canadees vindt het een verstandige zet van Red Bull Racing om Alex Albon dit seizoen te vervangen door Sergio Perez. De Mexicaan is volgens Villeneuve een sterke ervaren teamgenoot die niet alleen veel kennis over de Mercedes-krachtbron met zich meebrengt, maar Verstappen ook beter kan helpen dan Albon. “Dit jaar heeft Verstappen de middelen en een teamgenoot in de vorm van Sergio Perez die hem kan helpen, meer dan Bottas kan doen voor Hamilton”, concludeert de Canadees.