Fransman Esteban Ocon werd op het Bahrain International Circuit dertiende en teamgenoot Fernando Alonso kende helemaal een dramatische rentree in de Formule 1: de Spanjaard viel uit doordat de plastic verpakking van een sandwich voor oververhitting van één van zijn achterremmen zorgde.

Een eerste evaluatie lijkt uit te wijzen dat de A521 maar moeilijk tot optimale prestaties kon komen door de warme omstandigheden in de Golfstaat, laat Alpine-directeur Marcin Budkowski weten. “We kunnen wel concluderen dat we minder tevreden zijn over de wagen tijdens de warme sessies. Vooral de derde vrije training [op het heetst van de dag] was moeilijk voor ons. We kwamen pas in de avondsessies op een competitief niveau, dat wil zeggen in de tweede vrije training en de kwalificatie.”

De temperaturen tijdens de dagsessies van de Grand Prix van Bahrein liepen flink op. “Ik zat aan het begin van VT3 op de pitmuur en het was 38 graden Celsius, met een baantemperatuur van zo’n 47 tot 48 graden”, vervolgt Budkowski. “Dat was veel warmer dan twee weken eerder tijdens de [winter]test. Uiteraard zijn de omstandigheden voor iedereen hetzelfde, maar je hebt verschillende auto's die verschillend reageren op deze omstandigheden.” De Alpine A521 leek dus niet echt optimaal om te kunnen gaan met extreme hitte van Bahrein, iets wat het team toch wel enige zorgen baarde. “Het mag gerust gezegd worden dat we best schrokken op de vrijdagochtend. We zagen dat we niet erg competitief waren en het is dan ook goed dat we nu terugkeren naar locaties waar we wat competitiever zijn. Toch zou het in de zomermaanden nog wel weer eens een dingetje kunnen worden.”

De Formule 1 is inmiddels weer terug in Europa, waar volgend weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna wacht. Hoewel de Italiaanse lente wat mildere temperaturen met zich meebrengt dan Bahrein, verwacht Budkowski niet dat Alpine op Imola opeens wel om de podiumplaatsen zal kunnen strijden. “We komen nog steeds twee of drie tienden tekort om ons te kunnen meten met de mensen waarmee we de strijd willen aangaan.”