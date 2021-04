Russell blij met komst van technisch directeur: “Ongelofelijk belangrijk”

Enkele dagen voor de seizoensopener in Bahrein maakte Williams bekend met François-Xavier Demaison een technisch directeur te hebben aangesteld. George Russell is erg blij met de komst van de Fransman.

“Het is ongelofelijk belangrijk om een technisch directeur te hebben”, benadrukt Russell in gesprek met onder andere Motorsport.com Nederland. “Je hebt te maken met zoveel verschillende afdelingen. De Formule 1 is één grote legpuzzel. Het is zaak om alle puzzelstukjes op hun plek te laten vallen en de technisch directeur is degene die dat orkestreert.”

“We hebben een ontzettend moeilijke tijd achter de rug en veel mensen moesten dingen doen die niet per se onder hun functieomschrijving vielen, wat kwam doordat er niet echt iemand was die iedereen aanstuurde. Mensen stuurden zichzelf aan en deden dus dingen die ze eigenlijk niet hoorden te doen”, aldus de Brit. “Nu hebben we een CEO en een technisch directeur, waardoor iedereen weer zich volledig kan focussen op de eigen taak, of dat nu te maken heeft met de aerodynamica, het mechanische gedeelte of de elektronica. We hebben nu een technisch directeur die iedereen gaat aansturen en alles bij elkaar gaat brengen.”

Demaison werkte eerder net als de nieuwe CEO Jost Capito voor Volkswagen Motorsport, maar is in het verleden ook in de Formule 1 werkzaam geweest, voor Renault en Peugeot. Volgens Russell is de aanstelling van Demaison en Capito een belangrijk teken dat Williams de boel weer op de rit aan het brengen is. “We hebben de hele tijd dat ik voor Williams rijd, nog niet eerder een technisch directeur gehad. Wat een beetje gek is, als je erover nadenkt”, zegt Russell. “Voor de overname door Dorilton lag de prioriteit volgens mij vooral bij het overeind houden van het team en het aan het werk houden van alle mensen, in plaats van bij het sneller maken van de auto. De focus lag bij het in leven houden van het team, wat natuurlijk erg belangrijk was om te doen, maar nu kunnen we de aandacht weer volledig gaan richten op onze performance.”

Russell is onder de indruk van wat hij tot dusver van Capito heeft gezien. “Hij is enorm gemotiveerd en heel benaderbaar: hij praat met iedereen in de garage. Het is enorm positief nieuws dat hij bij Williams is gekomen. We hebben nu een sterke kapitein aan het roer staan die een goede technische structuur kan neerzetten, wat ons uiteindelijk zal helpen om de prestaties van de auto te verbeteren.”