Leclerc: Ferrari heeft grote stap gezet, maar 2022 belangrijker

Na de beroerde campagne van 2020 lijkt de weg omhoog gevonden in Maranello. Ferrari heeft motorisch een stap gezet en het aerodynamische pakket van de SF21 lijkt ook beter dan dat van diens voorganger. Gevraagd of Leclerc die progressie voelt, luidt het antwoord dan ook: "Het is zeker een stap voorwaarts, een significante stap zou ik zelfs willen zeggen. Dat hebben we in Bahrein ook wel gezien. We hebben in vergelijking met andere teams meer progressie geboekt van vorig jaar naar dit seizoen toe", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten.

Totaalpakket is beter, P3 bij constructeurs mogelijk

"Eigenlijk is het algehele pakket verbeterd. We hebben meer vermogen, de balans in de bochten voelt beter en we hebben gewoon meer grip. Het is niet één ding, het totaalpakket is beter. Dat is positief, ook voor de toekomst." De tweevoudig Grand Prix-winnaar voegt wel meteen toe dat Ferrari nog werk aan de winkel heeft op zondag. Zo is de kwalificatiesnelheid van de SF21 beter dan de race pace en kan het steigerende paard sowieso nog niet op zijn lauweren rusten. "We zijn nog altijd niet waar we willen zijn als Ferrari. We willen weer in de positie komen om voor overwinningen te vechten, daar doen we alles aan. Vergeleken met vorig jaar hebben we in ieder geval goed werk geleverd, we moeten op dezelfde manier doorgaan."

Dat 'doorgaan' moet dit jaar tot P3 bij de constructeurs leiden. "Reëel gezien moet het doel inderdaad zijn om achter Mercedes en Red Bull aan te sluiten. Het gaat namelijk erg lastig worden om dit jaar nog met die teams te vechten, daarvoor liggen we simpelweg te ver achter. We vechten in mijn optiek met vier à vijf andere teams voor de derde plek in het constructeurskampioenschap. Dat gevecht belooft erg spannend te worden, maar als we alles goed uitvoeren, dan is die derde plek volgens mij haalbaar." Leclerc komt echter wel meteen met een belangrijke toevoeging: Ferrari moet zich niet blindstaren op een derde plek in 2021.

Vliegende start in 2022 is 'veel belangrijker'

Het is in zijn ogen veel belangrijker om alles op een goede auto voor 2022 te zetten, als het technische reglement compleet op de schop gaat. "We moeten ons niet te veel laten afleiden door de strijd voor P3 bij de constructeurs. Iedereen weet volgens mij wel dat er in 2022 veel meer te winnen valt, daar moeten we ons op een goede manier op voorbereiden. Het concept van die auto's gaat veel langer mee, in ieder geval nog de jaren na 2022, dus we moeten er klaar voor zijn. Ik verwacht trouwens ook wel dat we er op tijd klaar voor zijn, daar maak ik me geen zorgen over."

Leclerc spreekt daarmee berichten tegen dat de structuur en de mentaliteit in Maranello niet goed genoeg zouden zijn voor een terugkeer aan de top. "Maar de mentaliteit is prima, daar is niks mis mee. Begin 2020 was het even lastig om te accepteren dat we echt een stap achteruit hadden gezet ten opzichte van 2019. Maar dat proces hebben we goed doorlopen en sindsdien hebben we het hele [F1-]project ook anders gestructureerd. De mentaliteit is absoluut goed."

VIDEO: Meer over de 'significante stap' van Ferrari in de donderdagse F1-update