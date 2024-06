Vorig weekend in Spanje leek McLaren zowel in de kwalificatie als in de race de overhand te hebben op Red Bull Racing. Desondanks kwam Max Verstappen na 66 ronden over het circuit van Barcelona als winnaar over de streep.

“Ik moet zeggen dat ik me dit jaar wel goed voel met de auto”, laat Verstappen aan de Nederlandse media in Oostenrijk weten op de vraag of de coureur nu het verschil maakt. “Ik kan er voor mijn gevoel echt wel het maximale uithalen. En ik denk dat je dat ook wel ziet in de kwalificaties. Vorig jaar hadden we natuurlijk best een dominante auto. Alleen kwam het er niet altijd uit in de kwalificatie. Volgens mij is dat dit jaar tot nu toe beter gelukt.”

“Ik denk wel dat ik tot nu toe goed heb gepresteerd”, vervolgt hij. “Natuurlijk, ik ben altijd kritisch op mezelf. Er zijn altijd dingen die beter kunnen en ik kijk ook altijd alle wedstrijden terug om te zien of er dingen zijn die we tijdens het weekend misschien beter hadden kunnen aanpakken. Maar we moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat we de auto beter voor elkaar krijgen. Want dan gaat alles makkelijker en hoef ik niet de hele tijd op 101 procent te rijden. Dan krijg je weer meer een seizoen zoals we dat vorig jaar hadden.”

Meer op de limiet

“Ik snap dat het niet altijd zo kan gaan”, beseft Verstappen. “Maar je zou dan op bepaalde momenten wel iets meer marge kunnen nemen dan nu het geval is.” Het rijden op 101 procent neemt namelijk wel extra risico met zich mee. “Er is dan altijd een grotere kans dat er een klein foutje wordt gemaakt op een belangrijk moment. Maar dat geldt voor iedereen”, aldus de 61-voudig Grand Prix-winnaar. Over wat dat op 101 procent rijden in de praktijk inhoudt: “Je moet iets meer eruit proberen te halen over een ronde en wat meer riskeren. Je bent gewoon meer op de limiet bezig. Maar dat moet omdat je daartoe gepusht wordt door die anderen.”

Of het ergens geen fijn gevoel om zo gepusht te worden? Verstappen: “Fijn, fijn… Ik heb liever dat we gewoon een betere auto hebben.” Bovendien: “Tot nu toe gaat het steeds goed. Maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het niet altijd goed blijft gaan.”

