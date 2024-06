Max Verstappen: “Als dit normaal zou zijn, dan worden we ingehaald”

Teambaas Christian Horner sprak afgelopen zondag van een ‘normaler jaar’, nadat Red Bull Racing vorig seizoen de Formule 1 volledig domineerde. Volgens de Brit beginnen de auto’s meer op elkaar te lijken nu de regels al een paar jaar gelijk zijn gebleven, met als gevolg dat de onderlinge verschillen kleiner worden. Volgens Verstappen neemt dit niet weg dat Red Bull nog steeds een aantal zaken kan verbeteren.

“We hadden vorig jaar een enorm dominant jaar”, erkent Verstappen tegenover de Nederlandse pers op de Red Bull Ring. “Op dit moment is het allemaal natuurlijk wat lastiger en ik denk dat we daar ook eerlijk in moeten zijn. We kunnen wel zeggen: ‘Ja, dat is normaal.’ Ik denk dat het niet normaal is. Je wil altijd dat het beter gaat. Dat is waarom ik het aankaart. Ik zou ook kunnen zeggen: ‘We hebben gewonnen, dus het is prima’. Maar zo sta ik er natuurlijk niet in.”

“Ik denk dat we hard moeten blijven werken”, zegt hij later in de Nederlandse mediasessie. “Want als we dit normaal gaan vinden, dan worden we ingehaald. Ik ben altijd heel rechtdoorzee en kritisch, maar dat ben ik omdat ik altijd wil dat het beter gaat. Dat moet natuurlijk ook de insteek zijn van iedereen.” Horner toonde daar zondag alle begrip voor. Hij liet weten dat Verstappen zijn werk niet zou doen als hij het team niet zou pushen om nog verder te verbeteren. Verstappen: “Ik ben daar elke dag mee bezig. Ik ben met de engineers bezig en probeer te pushen dat upgrades eerder komen. Dat is normaal. Het gaat niet lang goed als ik na zo’n race als afgelopen zondag zou zeggen: ‘Het is allemaal prima, ik zie jullie op donderdag wel weer.’”

Verbeterpunten

Een blik op concurrent McLaren leert Verstappen dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering bij Red Bull. “Het is wel duidelijk dat we op bepaalde dingen tekort komen”, stelt hij. “McLaren heeft voor mijn gevoel een betere balans en een sterkere voorkant. Ze kunnen de bochten goed aanvallen zonder dat de banden oververhit raken. En ze zijn overal goed: op snelle banen en op stratencircuits. Wij zijn ondertussen wat minder op stratencircuits.” Het gaat om dus om meer dan alleen het aanpakken van de reeds bekende zwakke plekken van de RB20: hoge kerbstones en hobbels. “In Monaco kwamen we écht tekort. In Spanje deden we nog mee voor pole, maar zag je in een bepaalde bochten wel een trend in de kwalificatie en ook in de race. Bovendien was Lando beter op zijn banden. Hij kon veel meer aanvallen, terwijl ik voor mijn gevoel veel meer moest managen om mijn stints goed te laten werken.”

Tijdens de eerste races van het seizoen had Red Bull nog een aardige voorsprong op de concurrentie. Die lijkt inmiddels volledig verdampt. Verstappen: “Een aantal teams is overgestapt naar een ander concept. Die hadden waarschijnlijk een paar wedstrijden nodig om de updates op de auto brengen, waardoor zij iets langer nodig hadden om hun concept goed werkent te krijgen. Wij wisten wat we hadden en hebben daar goed op voortgeborduurd, waardoor we een goed beginpunt hadden. Maar als die anderen dan op een gegeven moment de juiste richting opgaan en het licht hebben gezien als het gaat om welke kant ze op moeten ontwikkelen, dan kan het snel gaan. Wij zaten al in de goede richting qua ontwikkeling en hebben nu moeite om nog echt grote stappen te maken.”

Plafond in zicht?

Of Red Bull het plafond nadert met het huidige concept? “Hopelijk niet”, zegt Verstappen. Maar het is op dit moment wel duidelijk dat andere grotere stappen hebben gezet dan wij. Sowieso op punten als de kerbs en de hobbels. Dat zijn al twee dingen waar echt aan gewerkt moet worden. En de balans. Maar dat zijn zaken waar we mee bezig zijn. Die zijn niet één-twee-drie op te lossen.” Het maakt de komende weken wel cruciaal. “Ik heb er vertrouwen in, maar het moet er de komende weekenden wel uitkomen als we weer updates op de auto gaan zetten.”

Vooralsnog weet Red Bull weekenden alsnog winnend af te sluiten. “Ik denk dat als team zijnde steeds goed gereageerd hebben. Ook in Barcelona, met die inhaalactie [op Russell] in het begin en ook met de strategie van het team. We hebben alles goed gedaan, maar anderen leren ook. We moeten he voor onszelf wat makkelijker maken door met updates nog een iets betere auto te krijgen. Van de laatste wedstrijden hebben er twee gewonnen, maar niet op pure pace. Dus daar moeten we wel naar kijken.”

