Vader en zoon Verstappen zouden tijdens het Formule 1-weekend in Oostenrijk allebei in actie komen met een Red Bull F1-bolide. Zoon Max in zijn gebruikelijke RB20, vader Jos in de RB8 tijdens de Legends Parade. Door die demo is op het laatste moment een streep gezet. De voormalig Formule 1-coureur heeft het gevoel tegengewerkt te worden door Christian Horner.

Volgens Verstappen senior heeft de teambaas er alles aan gedaan om de Limburger niet te laten rijden. “En om er anders voor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend”, zegt Verstappen in gesprek met De Telegraaf. Tegenover het blad Formule 1 noemt hij de acties van Horner ‘kinderachtig’: “Ik ben helemaal klaar met hem.” Om daaraan toe te voegen: ”Het lijkt wel een kleuterschool.”

Het bewijst maar weer dat het nog altijd niet botert tussen Jos Verstappen en Horner. De twee liggen al tijden met elkaar in de clinch, ook al was het de voorbije weken naar buiten toe tamelijk rustig. Het nieuws dat Verstappen in de Legends Parade zou rijden, zou voor Horner als verrassing zijn gekomen. Dat schoot hem in het verkeerde keelgat, waarna de Brit er een stokje voor probeerde te steken.

Voor de fans op de Red Bull Ring is desondanks voldoende moois te zien. Zo rijdt Emerson Fittipaldi in de Lotus 72 waarmee hij in 1972 de Oostenrijkse GP won. Johnny Herbert komt in actie met de Lotus 82, die in 1982 de betreffende race won in handen van Elio de Angelis. De RB1 wordt bestuurd door David Coulthard. De Schot won in 2001 met McLaren de GP van Oostenrijk. Tot slot neemt Gerhard Berger plaats achter het stuur van de F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 zegevierde in Spielberg.

Wanneer de auto’s niet in actie komen, zijn ze in de F1 Fan Zone te bewonderen. Daar staan ook de Lotus 79 van Ronnie Peterson en de RB14 van Max Verstappen uit 2018.