Verstappen komt terug op boordradio: "Doe het beter in toekomst"

De touché tussen Verstappen en Stroll in de tweede vrije training valt bovenal een ongelukkige samenloop van omstandigheden te noemen. Verstappen vermoedde dat de Racing Point-coureur hem na een vliegende ronde wel weer voorbij zou laten, maar Stroll kreeg van zijn team juist te horen dat hij nog een extra snelle ronde moest afwerken. Contact bij het insturen voor de eerste bocht volgde, net als enkele krachttermen over de boordradio.

Geen handige woordkeuze, maar niemand beledigen

Verstappen maakte zijn Canadese collega in het Engels onder meer uit voor 'retard' en 'mongol'. Opmerkingen die vooral buiten de Nederlandse landsgrenzen met gefronste wenkbrauwen en veel commentaar werden ontvangen. De Mongoolse gemeenschap kwam zelf met een heuse brief voor de dag om excuus van Verstappen te eisen. Voorafgaand aan het raceweekend in Imola kwam Verstappen dan ook nog even terug op zijn woorden, om de lucht indien nodig voor iedereen te klaren. "Om te beginnen wilde ik helemaal niemand beledigen, dat is echt nooit mijn intentie geweest", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten.

"Dit is gewoon in het heetst van de strijd gebeurd, zoiets kan ook gebeuren als je aan dergelijke snelheid rondrijdt. Daarmee zeg ik niet dat ik de juiste woorden heb gekozen, want ik weet zelf ook wel dat mijn uitlatingen niet correct waren. Maar ik wilde zoals gezegd niemand beledigen." Verstappen benadrukt verder dat de kwestie door buitenstaanders groter is gemaakt dan door de coureurs zelf. "Ik schold natuurlijk op Lance, maar daarna zag ik hem alweer en hebben we normaal met elkaar gepraat. Zo zijn coureurs onderling ook. We kunnen boos op elkaar zijn, maar als we elkaar vijf minuten later spreken en in de ogen kijken, dan is het alweer vergeten."

'Niet groter maken dan het is'

Verstappen benadrukt daarmee dat er op persoonlijk vlak geen problemen zijn met Stroll. Hij wil de zaak na deze uitleg dan ook graag achter zich laten. "Soms wordt iets in de buitenwereld uitvergroot, maar nogmaals ik wilde niemand pijn doen. Ik denk dat we het allemaal niet groter moeten maken dan dat het is. Ik weet zelf heus wel dat mijn woorden niet correct waren, maar dat kan ik nu niet meer veranderen." Toekomstige uitlatingen over de boordradio kan Verstappen vanzelfsprekend nog wel veranderen. "Ja, je leert hier natuurlijk weer van. We zullen proberen om het in de toekomst beter te doen."

VIDEO: Alles wat je moet weten over het F1-weekend in Imola