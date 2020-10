Verstappen: "Mercedes ook hier ijzersterk, maar zeg nooit nooit"

Waar Verstappen in januari al eens kwam buurten in een GT-auto en in aanloop naar het raceweekend nog enkele rondjes afwerkte in de Red Bull-simulator, volgde op vrijdag de daadwerkelijke vuurdoop. De eerste trainingsdag leidde zoals bekend tot een bijzondere touché met Lance Stroll, maar voordien ook al tot een spin op eigen houtje. "Het was niet makkelijk met het nieuwe asfalt, een beetje glibberen en glijden. Er is hier maar één lijn om te volgen. Als je daar ook maar een beetje van afwijkt of iets te wijd gaat, verlies je meteen veel grip", legde Verstappen nadien uit.

"Het was ook best lastig om de banden op dit circuit goed aan de praat te krijgen, dus al met al best verraderlijk." De banden stonden ook om een andere reden centraal op het Autodromo Internacional do Algarve. In het eerste half uur van de tweede training moesten rijders de prototypes van Pirelli voor 2021 testen. Lewis Hamilton toonde zich ontevreden over dat nieuwe rubber en klaagde over 'graining', maar Verstappen had minder te klagen. "Ik had twee verschillende sets en het viel eigenlijk niet tegen. Als ik die banden onderling moet vergelijken, dan vind ik die tweede set net iets fijner om op te rijden. Ik weet niet of die banden sneller zijn dan wat we nu gebruiken, maar ik heb er in ieder geval niets negatiefs over te melden."

Richting die tweede training wist Red Bull ogenschijnlijk ook een stap voorwaarts te zetten met de afstelling van de RB16. Waar Verstappen in de eerste sessie nog aangaf dat zijn bolide aanvoelde als een driftauto, ging het later in de middag al iets beter. "Ik denk wel dat we de auto iets hebben verbeterd van de eerste naar de tweede vrije training. Daardoor voelde het allemaal wat beter aan. Maar we blijven natuurlijk werken en zoeken naar extra verbeteringen, ook omdat er volgens mij nog veel dingen beter kunnen. Dan moeten we morgen maar zien waar we staan."

Rest de vraag of dit alles afdoende is om Mercedes het vuur dit weekend na aan de schenen te leggen. Toto Wolff heeft al aangegeven dat Mercedes de doorontwikkeling van de W11 heeft stopgezet en de focus volledig op 2021 heeft gelegd. Kan Red Bull daar wellicht van profiteren? "Dat is lastig te zeggen. Ze zijn nog steeds erg snel, dat kun je vandaag ook aan de lange runs zien. Maar goed, zeg nooit nooit. We zullen ons best doen en dan zien we het morgen wel."

