Renault krijgt waarschuwing na blunder bij banden Ricciardo

Teams kregen voor de tweede vrije training op het circuit van Portimao prototypes van Pirelli ter beschikking, die verplicht moesten worden gebruikt tijdens de eerste dertig minuten van de anderhalf uur durende sessie. Het is voor Pirelli bij gebrek aan bandentests een zeldzame kans om informatie te verzamelen over het rubber voor het seizoen 2021.

In elk team kreeg een rijder een enkel setje banden om een lange run te doen. De andere rijder kreeg twee verschillende setjes, een basisset en een meer experimentele constructie. Maar net daar ging het bij Renault fout. Bij het kamp van Daniel Ricciardo werden de twee linkervoorbanden van die setjes met elkaar verwisseld. Ricciardo werd dus telkens de baan opgestuurd met drie banden van het ene setje en een verkeerde band van het andere. Dat foutje werd snel opgemerkt door de FIA via de gebruikelijke RFID-scan en doorgespeeld aan de stewards, aangezien het niet reglementair is om bandencompounds door elkaar te gebruiken.

Renault gaf de fout van de monteurs toe en komt weg met een waarschuwing, aangezien het om testbanden ging en het team uit de vergissing dus geen voordeel haalde. Het team strafte enkel zichzelf en Pirelli omdat er met de wagen van Ricciardo geen bruikbare data werd vergaard.

Pirelli F1-chef Mario Isola heeft begrip voor de fout van Ricciardo omdat die volgens hem snel is gemaakt. "Het kan gebeuren omdat de prototypes helemaal zwart zijn zonder labels aan de zijkant", vertelde Isola aan onder meer Motorsport.com. "De racebanden hebben natuurlijk verschillende kleuren en dan zie je onmiddellijk dat je drie witte en een gele band hebt. Het was jammer genoeg geen nuttige oefening, want we zullen de setjes van Renault moeten schrappen uit onze analyse. Daar kun je dus geen conclusies uit trekken, maar het is wat het is. De prototypes hebben enkel een serienummer op de zijkant, dus het was een menselijke fout."

Met medewerking van Adam Cooper

Gerelateerde video