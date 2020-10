Verstappen na verloren dag: "Kan weekend interessanter maken"

Een race op de Nürburgring in oktober, het is bijna vragen om lastige weersomstandigheden. Die kwamen dan ook. Waar de regen nog niet zo'n probleem vormde, bleek de mist een veel grotere spelbreker. De medische helikopters konden het ziekenhuis van Koblenz niet bereiken, mocht dat na een ongeval of andere calamiteit nodig blijken. Aangezien FIA-wedstrijdleider de reistijd over de weg te lang achtte, bleef het licht aan het eind van de pitstraat op rood.

Begrijpelijk, zo oordeelt Verstappen na afloop. Veiligheid staat immers altijd bovenaan het prioriteitenlijstje. "We moeten begrip tonen voor deze situatie en ook voor het feit dat de helikopters niet konden vliegen in deze omstandigheden. Daar moeten we gewoon mee leven", aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar na een betrekkelijk rustige werkdag. "Wat ik allemaal heb gedaan om de tijd door te komen? Nou, ik heb eigenlijk vier uur lang op mijn laptop gezeten, een beetje bijpraten met vrienden en dergelijke. Wat kun je anders doen?"

Waar het wegvallen van de vrijdagse actie jammer is, zeker voor de aanwezige en natgeregende toeschouwers, ziet Verstappen ook een positief neveneffect. "Het [missen van deze trainingen] maakt mij persoonlijk niet echt uit, ik vind het eigenlijk wel prima. Dit maakt de rest van het weekend wat onvoorspelbaarder en dus interessanter." Verstappen wijst daarmee op het gebrek aan data bij alle Formule 1-teams. Dat kan overigens alleen leuk worden, als een herhaling van zetten in de komende dagen uitblijft. "Het blijft in ieder geval koud, dus het wordt sowieso een hele uitdaging om de banden op temperatuur te krijgen. Verder ziet het er voor morgen wel iets beter uit, al kan het eigenlijk ook niet slechter dan vandaag."

Albon: Aardige voorbereiding op Imola-weekend

Teamgenoot Alexander Albon ziet na interventie van de weergoden gelijkenissen met het tweedaagse F1-weekend op Imola. "Het wegvallen van deze trainingen verandert in feite niet zoveel, vooral omdat het voor iedereen hetzelfde is. Het draait nu alleen om de vraag: wie past zich het snelst aan? In dat opzicht is dit een soort voorbereiding op Imola", lacht de Britse Thai. "Morgen zal het tijdens de derde training wel druk worden op de baan. Ik denk dat je iedere auto snel in actie ziet, voor korte en lange runs. We hebben in ieder geval veel banden ter beschikking die we in relatief korte tijd kunnen gebruiken. Het wordt interessant om te zien of ze die derde training nog iets langer maken na vandaag, al verwacht ik dat eerlijk gezegd niet."

