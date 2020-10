Mist spelbreker tijdens eerste dag Grand Prix van de Eifel

Nadat er eerder op de dag niet gereden kon worden tijdens de eerste training, omdat de medische helikopter in geval van nood niet naar het ziekenhuis van Koblenz kon vliegen, bleef de pitstraat om dezelfde reden ook gesloten aan het begin van de tweede oefensessie. Het weer was in de middag eigenlijk nauwelijks anders dan in de ochtend. Het regende, al was dat nog lang niet zo erg dat er niet gereden kon worden. Maar in de heuvels rond de Nürburgring was er dus sprake van dichte mist, en cruciaal dus op de route die de medische helikopter bij een noodgeval moet afleggen naar het ruim vijftig kilometer verderop gelegen ziekenhuis.

Het kwam dan ook niet als een grote verrassing dat de racedirectie kort voor 15.00 uur, het moment waarop de tweede training had moeten beginnen, bekendmaakte dat de medische helikopter nog altijd niet kon vliegen en de pitstraat het eerste half uur van de sessie dicht zou blijven. Na dertig minuten volgde de boodschap dat er geen verandering was opgetreden in de weersituatie en dat de coureurs nog zeker een half uur langer moesten wachten, waarmee er op zijn gunstigst nog maar een half uur gereden kon worden. Ook om 16.00 uur was de mist echter nog niet opgetrokken, waarop er definitief een streep ging door de vrijdagse actie.

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst sinds 2013 terug op de Nürburgring. De baan in de deelstaat Rijnland-Palts stond aanvankelijk niet op de kalender voor 2020, maar werd aan het programma toegevoegd om dit jaar toch nog aan een bepaald aantal races te komen, nadat een flinke reeks wedstrijden wegens het coronavirus niet door kon gaan. De voorgaande keren dat de koningsklasse van de autosport de Duitse omloop aandeed, gebeurde dit echter in juli. Nu is de Formule 1 in oktober op de Nürburgring, wanneer de temperaturen in de Eifel een stuk lager liggen en de kans op ongunstige weersomstandigheden een stuk groter. Twee weken geleden lag de 24 uur van de Nürburgring nog ruim negen uur stil als gevolg van zware regenval.



Zaterdag om 12.00 uur wordt er een nieuwe poging gedaan om aan het raceweekend op de Nürburgring te beginnen. Volgens de laatste voorspellingen is de kans op regen dan slechts tien procent.