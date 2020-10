FIA werkt aan back-up plan om bij mist toch te racen in Eifel

Niet de regen, maar mist was de grote spelbreker voor de Formule 1 op de vrijdag van de Grand Prix van de Eifel. Er werd uiteindelijk in beide oefensessies niet gereden en dat had te maken met de medische helikopter. Die kon weliswaar opstijgen, maar door de mist niet het ziekenhuis van Koblenz bereiken. De FIA schrijft voor dat een ziekenhuis in het geval van neurologisch letsel met de auto binnen 20 minuten te bereiken moet zijn, maar naar Koblenz is dat 45 minuten en dus kon er niet gereden worden. “Hoewel de televisiehelikopter rond het circuit kon vliegen, was het niet mogelijk om vanaf hier naar een van de ziekenhuizen te vliegen als er iets zou gebeuren”, zei Masi nog tijdens VT2 bij Sky Deutschland. “Vanuit veiligheidsperspectief konden we de sessie niet starten.”

Dat roept vragen op over hoe dat in de rest van het weekend moet gaan. Masi stelt dat het weer er voor zaterdag en zondag beter uitziet, maar daar willen hij en de FIA het niet van laten afhangen. “We werken ook aan back-up plannen, zodat we om het probleem kunnen werken als er een soortgelijke situatie komt.” Hoe die plannen eruit zien, dat is nog onduidelijk. “We zullen werken aan de plannen, om vervolgens iedereen op basis daarvan in te lichten”, aldus Masi.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat er wordt gezocht naar een ziekenhuis dat dichter in de buurt van het circuit ligt en dat met de auto binnen 20 minuten te bereiken is. Zo is er op zo’n vijftien minuten rijden vanaf de Nürburgring een ziekenhuis in Adenau. Mogelijk gaat dat ziekenhuis van een ‘upgrade’ voorzien worden, zodat de F1 in het geval van een zwaar ongeluk naar dat ziekenhuis kan uitwijken. In 2017 moest de F1 aan een vergelijkbaar alternatief werken tijdens de GP van China. Ook toen kon er op vrijdag niet gereden worden omdat de medische helikopter niet bij het aangewezen ziekenhuis in Shanghai kon komen. Destijds kreeg een ziekenhuis op vijf kilometer van het circuit van vrijdag op zaterdag een upgrade door onder meer een compleet neurochirurgisch team naar dat ziekenhuis te sturen.