Verstappen blij met Perez: "Met twee auto's vechten tegen Mercedes"

De aankondiging van Perez kwam donderdagavond naar buiten, al besloot Red Bull het pas in de Mexicaanse vrijdagochtend formeel bekend te maken. Het nieuws betekent dat Verstappen na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon een vierde teamgenoot in een tijdsbestek van even zoveel jaar aan zijn zijde krijgt. "Ik hoop dat we het Mercedes moeilijker kunnen maken met twee auto's", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten in de persconferentie van het (online) FIA-gala. Verstappen geeft daarin acte de présence als derde in het WK van 2020.

Een sterkere tweede man, meer tactische opties

Daarmee heeft hij meteen het belangrijkste aspect benoemd: Perez moet dichter bij Verstappen kunnen blijven dan Albon en zo voor rugdekking zorgen in het gevecht met Mercedes. "Ik denk niet dat het zozeer iets verandert aan mijn eigen prestaties. Het is meer dat we een tweede auto krijgen die er ook de hele race bij kan blijven om druk uit te oefenen. In Abu Dhabi zat Alex er bijvoorbeeld wel dichtbij, maar vaak kon Mercedes een extra pitstop maken en kreeg ik het [in m'n eentje] lastiger. Op momenten dat we dit jaar competitief waren, was ik toch de enige auto die in de buurt van Mercedes was om hen te verslaan. Dat maakte dat ze steeds met één auto voor de goede tactiek konden gaan en mij met de andere auto konden coveren. Daardoor bleek het lastig om echt met Mercedes te vechten."

Perez moet daar verandering in brengen. "Ik hoop zeker dat Checo dit kan veranderen. Ik hoop allereerst dat hij het team verder vooruit helpt, maar ook dat hij mij scherp kan houden. Het is altijd goed om een teamgenoot te hebben die je echt kan pushen." Als Motorsport.com Nederland hem vraagt in hoeverre een sterkere Perez Red Bull meer tactische mogelijkheden kan geven, reageert de Limburger. "Nou, gewoon door sneller te zijn eigenlijk. Daardoor zal hij dichter bij de auto's van Mercedes zitten. Checo is in dat opzicht een goede coureur. Hij is goed met zijn banden, een sterke racer en bovendien intelligent. Dus ja, dat zal het verschil maken."

Waar Verstappen in een eerder stadium is gevraagd naar zijn mening, legt hij uit dat zijn invloed op de besluitvorming beperkt is geweest. "Ik heb het contract ook ondertekend en geprobeerd om het salaris laag mogelijk te houden", grapt de tienvoudig racewinnaar." Nee gekheid, je praat er natuurlijk wel over en daarin heb ik gewoon mijn eerlijke mening gegeven. Het was dit hele jaar vrij duidelijk dat het moeilijk was voor Alex. Maar hij blijft een geweldige gast. Ik ben dan ook blij dat hij onderdeel van het team blijft. Uiteindelijk nemen Helmut Marko, Christian Horner en Dietrich Mateschitz het besluit, al vertelden ze mij het nieuws wel iets eerder."

Geen zorgen over haantjesgedrag en onderlinge dynamiek

Die uitkomst is dat Verstappen een rijder naast zich krijgt die zich niet zonder slag of stoot wil schikken in de rol van tweede rijder. Zorgen over een veranderende dynamiek maakt hij zich echter niet. "Om eerlijk te zijn weet ik dat allemaal nog niet, ik heb er nog niet over gesproken. Maar voor 95 procent van alle races die we hebben gehad, of misschien nog wel meer, hebben beide auto's dezelfde upgrades gekregen. Dus ik denk niet dat er veel gaat veranderen." Op persoonlijk vlak maakt de Nederlander zich evenmin zorgen. "Checo brengt iets meer ervaring in het team. Ik kijk er juist naar uit om met hem samen te werken. Hij is een aardige gast, dus ik weet zeker dat we goed met elkaar op kunnen schieten." Om daarna met een knipoog af te sluiten. "Of ik Spaans spreek? Nee, maar dan moet hij moet Nederlands leren."

VIDEO: Jos Verstappen bespreekt de progressie van Max en kansen van Red Bull in 2021