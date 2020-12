VIDEO: Waarom werd Mercedes verslagen door Max Verstappen?

Mercedes werd in Abu Dhabi zowel in de kwalificatie als de race verslagen door Max Verstappen en Red Bull. James Vowles, de directeur strategie van Mercedes, legt uit waarom het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit jaar minder sterk voor de dag kwam op het circuit van Yas Marina.

Ook gaat Vowles in op een kijkersvraag over de beruchte dubbele pitstop. Ook in Abu Dhabi moest Mercedes tijdens de enige neutralisatie beide wagens tegelijk van banden voorzien, wat in de vorige Sakhir Grand Prix nog faliekant afliep voor Bottas en vooral voor invaller George Russell. Vowles legt uit waarom Mercedes opnieuw risico moest nemen, en verklaart ook hoeveel tijd de MGU-K problemen van het team echt hebben gekost.