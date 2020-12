Perez blikt terug op zeven jaar Force India/Racing Point

Perez debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij Sauber. Hij werd na twee seizoenen opgepikt door het grote McLaren. Bij dat team verving hij in 2013 de naar Mercedes vertrokken Lewis Hamilton. Perez wist bij de stal uit Woking de verwachtingen echter niet waar te maken en moest al na één seizoen weer vertrekken.

De Mexicaan stond met lege handen en de enige geïnteresseerde was Force India, in die tijd geen hoogvlieger. Om toch maar op de radar van de F1-teambazen te blijven besloot Perez te tekenen, maar zijn eerste bezoek aan de fabriek in Silverstone zal hij niet snel vergeten, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met Formula1.com. “Ik was geschokt. De eerste indruk? Ik kwam van waarschijnlijk de meest indrukwekkende fabriek in de Formule 1 [het McLaren Technology Centre] naar deze minder indrukwekkende omgeving. Ik was geschokt en had zoiets van: oké, dus dit is mijn nieuwe team.”

"Maar toen ontmoette ik de mensen en ik zag hoe hongerig ze waren", vervolgt Perez. “Dat team draaide helemaal om racen, er was geen politiek. Ik denk dat dit team zo succesvol is geweest met het beperkte budget en de moeilijkheden die ze hadden omdat het pure racers zijn en genieten van wat ze doen.”

Perez kon in 2014 niet voorzien dat hij maar liefst zeven seizoenen voor de stal zou uitkomen en zou uitgroeien tot teamlieveling. “Ik had altijd het gevoel dat het een tussentijdse optie zou zijn, ik zou er niet lang blijven. We hadden altijd een overeenkomst voor een jaar, en elk jaar werd dat met één jaar verlengd.” Het werden er uiteindelijk dus zeven en in Bahrein was er eerder deze maand dan eindelijk loon naar werken: de eerste zege van Perez in de Formule 1.

Die overwinning kwam drie maanden nadat hij had bekend gemaakt dat hij komend seizoen bij Racing Point vervangen zou worden door Sebastian Vettel. Een beslissing waar Perez ondanks de pijn, alle begrip voor heeft. "Dat is Formule 1, het is zakelijk. Eerlijk gezegd wil ik dat het goed met ze [Racing Point] gaat. Ik zou erg blij zijn als dit team nog eens tien jaar bij elkaar blijft en ze succesvol te zien, ik denk dat ze veel kunnen bereiken. Ze verdienen het."

Het gesprek met Formula1.com werd opgenomen nog voor Perez bij Red Bull tekende, dus mogelijk staat hij er nu wat anders in.