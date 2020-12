GPUpdate Podcast: Kan McLaren in 2021 de top twee uitdagen?

Toegegeven, die positie achter sterkhouders Mercedes en Red Bull had McLaren mede te danken aan het afglijden van aartsrivaal Ferrari, maar dat laat onverlet dat er in Woking iets moois gebeurt. Waar de medewerkers jarenlang met gebogen hoofd door de paddock liepen, is er weer iets van trots terug bij de achtvoudige constructeurskampioen.

Met de komst van Mercedes-krachtbronnen en Daniel Ricciardo volgend jaar en een flinke kapitaalinjectie, moet niet worden uitgesloten dat McLaren het Mercedes en Red Bull in de komende jaren wel eens heel moeilijk zou kunnen maken, denkt het panel van de GPUpdate Podcast. Of dat volgend seizoen al kan gebeuren is misschien wat voorbarig, immers McLaren zal eerst een flinke inhaalslag achter de schermen moeten maken. Wat die inhaalslag precies behelst hoor je in de jongste aflevering van de GPUpdate Podcast.

GPUpdate Podcast

Verder bespreken Erwin Jaeggi, Filip Cleeren en Mike Mulder in deze GPUpdate Podcast natuurlijk de dominante zege van Max Verstappen in Abu Dhabi. En het vertrek van Alex Albon bij Red Bull komt aan bod.

En we beantwoorden uiteraard een prangende vraag van een van onze luisteraars, die we weer hebben beloond met een pakket met McLaren-goodies, beschikbaar gesteld door Motorsport Tickets, de absolute nummer één op het gebied van F1-tickets, F1-reizen, MotoGP-kaarten en meer.

Luister hier naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.