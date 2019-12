Verstappen pakt derde plek in WK: "Het is een goed jaar geweest"

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als derde, maar mocht door een motorische gridstraf van Valtteri Bottas alsnog vanaf de eerste startrij vertrekken. Door de topsnelheid van Ferrari kon hij daar echter niet lang van genieten. Zo verschalkte Charles Leclerc hem op het eerste rechte stuk en moest Verstappen zich ook met hand en tand verdedigen ten opzichte van Sebastian Vettel.

Dit lukte ternauwernood, waardoor de Red Bull-coureur zich op de derde stek wist te handhaven. Een nieuwe strijd met de ongenaakbare Lewis Hamilton bleek te hoog gegrepen, maar Verstappen maximaliseerde wel qua bandenmanagement. De achtvoudig Grand Prix-winnaar ging op de mediums veel langer door dan beide Ferrari-coureurs en koos zodoende voor een eenstopper. Met succes, Verstappen verschalkte Leclerc al op het asfalt en reed in het restant onbedreigd naar P2.

"Ons tempo was best prima. Mercedes en Lewis waren vandaag alleen te snel voor ons. Maar al met al is het een goed jaar geweest. Om dat jaar met P3 in het kampioen af te sluiten, is positief", stelt Verstappen meteen na het vallen van de vlag. Op het Yas Marina Circuit maximaliseerde hij eigenlijk andermaal door beide Ferrari's te verschalken. "We moesten qua strategie wel iets anders doen dan Ferrari. Zij kwamen vroeg naar binnen en wij gingen daardoor juist langer door, ook omdat ze ons in de eerste ronde hadden ingehaald."

Toch vertellen al deze positieve noten nog niet het hele verhaal van Verstappens race. Hij klaagde immers meermaals over een vreemd gevoel, naar alle waarschijnlijkheid gelieerd aan een probleem met de Honda-krachtbron. "Het waren wat kleine dingetjes. We moesten dat managen, maar uiteindelijk heeft het qua posities geen verschil gemaakt." En dus luidt het devies genieten, uitrusten en alles op een machtsgreep in 2020 zetten. "We zullen tijd met vrienden en familie doorbrengen en ons helemaal opladen voor volgend jaar. Dan willen we sterker terugkomen."

