Vettel verslagen door teamgenoot: "Ik moet het zelf beter doen"

Vettel sloot het seizoen - waarin de spanningen tussen beide Ferrari-coureur geregeld hoog opliepen - af met een tamelijk kleurloze race. Het treffen op het Yas Marina Circuit bracht hem naar P5, terwijl zijn teamgenoot nog een podium binnensleepte. Zelfs als de Monegask door alle brandstofperikelen nog wordt gediskwalificeerd, dan eindigt hij nog voor Vettel in de eindstand van het WK. Voor de viervoudig wereldkampioen reden genoeg om zijn eigen prestaties onder een vergrootglas te leggen.

"We hebben niet het jaar gehad waar we vooraf op hoopten, punt. De redenen daarvoor zijn duidelijk en de lessen die we daaruit moeten trekken ook. Nu is het aan ons om dat in de praktijk te brengen", is Vettel kritisch in gesprek met Sky Sports F1. "Als team kunnen we beter presteren, maar als individu kan ik, of nee, moet ik het ook beter doen. Het was geen goed jaar van mijn kant."

De vervolgvraag is dan wat er volgend jaar mogelijk is. Ferrari heeft afgaande op deze slotrace een aardig gat te dichten en de reglementen blijven stabiel. "Maar het is niet allemaal zo slecht als dat het er misschien uitziet. Het waren vooral kleine dingetjes en die hebben geleid tot het algehele beeld. Maar ik ben ook de eerste om naar mezelf te kijken. Ik weet dat ik beter kan en dat is het doel voor volgend jaar. Hopelijk hebben we dan ook een beter totaalpakket, zodat we met Mercedes en Red Bull kunnen vechten."

Leclerc: "Ik moet Vettel bedanken, heb veel geleerd"

De woorden van Vettel betekenen indirect ook dat Leclerc best tevreden kan zijn over zijn individuele prestaties. Tijdens zijn eerste jaar bij Ferrari heeft hij meteen de beoogde kopman verslagen. "Ik kan best tevreden zijn met dit seizoen", bevestigde hij. "Maar daarvoor moet ik Seb bedanken, ik heb dankzij hem heel veel kunnen leren", looft hij zijn ervaren teammaat. "Ik heb dit jaar mijn jongensdroom waar kunnen maken. Niet alleen in de Formule 1, maar vooral bij het team van Ferrari. Hopelijk worden we samen sterker en krijgen we in de toekomst het succes dat we verdienen."

Video: de interne strijd bij Ferrari, Leclerc versus Vettel