Max Verstappen pakt waanzinnige pole in Monaco: "Ik gaf alles wat ik in me had"

Max Verstappen liet donderdag optekenen dat het circuit van Monaco niet perfect bij de RB19 zou passen, doordat de race pace tot dusver beter is gebleken dan de kwalificatiesnelheid en doordat de efficiëntie van de auto hier minder van belang is. Dat gezegd hebbende, tekende Verstappen vrijdag voor de toptijd en toonde hij zich ook de snelste man in de afsluitende vrije training. Sergio Perez, Aston Martin en Ferrari zaten dichtbij en dus beloofde het een zeer spannend gevecht te worden. De naam van Perez kon echter al rap worden doorgestreept. De Mexicaan ging veel te snel Saint Devote in en maakte daar kennis met de onverbiddelijke wetten van Monaco. Iets over de limiet (al was dit veel meer dan dat) is einde oefening. Perez zal zondag derhalve vanaf P20 moeten komen.

Verstappen sloot het eerste deel van de kwalificatie op zijn beurt als snelste man af, voor de verrassend snelle Yuki Tsunoda. In het tweede gedeelte tekende Verstappen andermaal voor de rapste tijd, al wist hij na vorig jaar en ook na Miami als geen ander dat het in Q3 te doen zou zijn. De regerend wereldkampioen was vastberaden om zich niet nogmaals te laten verrassen door een rode vlag en stond dus als eerste te wachten totdat het licht aan het eind van de pitstraat op groen zou gaan. Zijn eerste run was echter niet naar wens met de vijfde tijd tot gevolg. Het leidde ertoe dat Verstappen nog een poging moest doen op dezelfde banden en die bracht hem aan kop, geholpen door een snelle laatste sector.

Doordat de baan sneller en sneller werd en Verstappen wegzakte naar P5, moest de Nederlander in de ultieme slotfase echter nogmaals aan de bak. Fernando Alonso had de richttijd immers bijzonder scherp gezet, maar met een zeer speciale afsluitende sector wist Verstappen er toch nog voor te zorgen dat hij zondag voor de allereerste keer vanaf P1 mag starten in het prinsdom (in 2021 bleef de eerste startplek immers leeg). Verstappen heeft een waanzinnig uurtje in Monaco, F1 op z'n allerbest, daarmee in stijl afgesloten.

"Ik ben erg blij", glundert Verstappen na de kwalificatie. "We wisten dat het moeilijk zou worden om het allemaal voor elkaar krijgen dit weekend. We hadden gisteren niet de beste start, maar we bleven verbeteren en werden steeds beter. In de kwalificatie moet je voluit gaan en alle risico nemen. De eerste sector van mijn laatste ronde was niet ideaal, die eerste bocht deed ik voorzichtig aan. Ik wist dat ik achter lag dus in de laatste sector gaf ik alles wat ik in me had. Ik raakte hier en daar een muur, maar ik ben natuurlijk blij om voor het eerst hier op pole te staan."

Verstappen weet dat hij voor de race een probleemloze start nodig heeft, wil hij aan de zege kunnen denken. "Het is een korte run richting bocht 1. Maar in Monaco kan er van alles gebeuren: safety cars, regen, noem maar op. Dus er komt altijd wat chaos bij kijken, maar qua racetempo is de auto heel snel, dus dat is geen probleem. We moeten het gewoon netjes houden en kalm blijven", besluit de Nederlander.