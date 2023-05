De liefhebber van ‘glitter and glamour’ zit deze week gebakken. De Formule 1 is namelijk te gast in Monaco, het absolute kroonjuweel op de F1-kalender. De race door de nauwe straten van het prinsdom staat niet bekend als het grootste spektakelstuk, toch is het de meest prestigieuze Grand Prix van het jaar. Ieder foutje wordt keihard afgestraft door de onverbiddelijke vangrails. Geen enkele grootheid is eraan ontkomen, en ook dit weekend zullen we ongetwijfeld weer een aantal crashes meemaken.

In 2022 ging de winst in de straten van Monaco naar Sergio Perez. De Red Bull F1-coureur profiteerde van chaos bij Ferrari op de opdrogende baan, nadat de Scuderia op zaterdag nog beslag had gelegd op de volledige eerste startrij. Max Verstappen eindigde als derde vanaf de vierde startpositie na de veelbesproken kwalificatie waarin teamgenoot Perez een opvallende rol speelde. Neemt de Nederlander dit jaar revanche, of mag iemand anders naast Prins Albert plaatsnemen op het unieke podium in Monaco?

Starttijd F1 Monaco 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 26 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 mei Grand Prix van Monaco 15.00u

De iconische Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt dit jaar verreden op zondag 28 mei. De race in de straten van het prinsdom gaat om 15.00 uur van start. De coureurs moeten liefst 78 ronden over het fameuze 3,337 kilometer lange stratencircuit afleggen. Mocht de race veel oponthoud kennen door neutralisaties en safety cars, dan wordt er na 120 minuten afgevlagd. Het ronderecord is een 1.12.909 op naam van Lewis Hamilton en dateert uit 2021.

Voordat de meest prestigieuze race van het jaar op het programma staat, wordt er nog flink getraind. Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee trainingssessies van een uur op het programma. De eerste vrije training begint op vrijdagmiddag om 13.30 uur, de tweede sessie gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag wordt er tussen 12.30 uur en 13.30 uur voor het laatst getraind. Tot 2022 vonden de vrije trainingen in Monaco traditioneel altijd op donderdag plaats. Sinds vorig jaar is het Grand Prix-weekend in het prinsdom gewijzigd in een driedaags schema.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco vindt plaats op zaterdagmiddag om 16.00 uur. De sessie bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten. Zonder oponthoud en rode vlaggen weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.