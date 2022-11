Inmiddels zijn de rijen bij Red Bull Racing weer gesloten. Na een uitvoerig gesprek staan de neuzen weer dezelfde kant op. Max Verstappen verklaarde eerder op donderdag in Abu Dhabi dat er eerder dit seizoen iets gebeurd was, zoals hij dat zondag na afloop van de race ook deed. Hij ging niet in op de details. In de media werd de afgelopen dagen gespeculeerd dat het ging om een moment in Q3 van de Grand Prix van Monaco, eerder dit jaar. Daar had Perez de snelste tijd gereden en in de volgende ronde crashte hij voor het ingaan van de tunnel. De crash vond plaats onder verdachte omstandigheden, onder meer omdat er rare pieken zaten in de telemetrie.

En dus was de vraag aan Perez donderdagmiddag simpel: Ben je opzettelijk gecrasht in Monaco? “Iedereen maakt fouten in Monaco”, zegt Sergio Perez. “Je kunt het zien, ik bedoel; iedereen heeft tegenwoordig de informatie, je kunt het zelf zien. Ik crashte al bijna bij het ingaan van bocht 1. Iedereen maakt fouten in Monaco en zeker in de kwalificatie. Het is niet zo dat het met opzet gebeurde.” Geruchten dat Perez tegenover zijn teambazen Helmut Marko en Christian Horner toegegeven zou hebben dat het een opzettelijke crash was, ontkent hij eveneens. “Dat is speculatie van de media, mensen proberen geruchten de wereld in te brengen. We weten allemaal wat er gaande is binnen het team, we willen dit soort dingen intern houden.”

"Gesprekken blijven intern"

Onder de streep wil Perez eigenlijk aangeven dat er niet meer over gesproken kan worden. Geruchten kunnen waar of niet waar zijn, maar Perez zegt: “Het is een onjuist gerucht.” Ook benadrukt hij nogmaals dat de details over de conversatie met Verstappen en de rest van de Red Bull-kopstukken vertrouwelijk blijven, dus ook de weigering van Verstappen om de zesde plek in Brazilië op te geven: “We hebben intern besproken wat er in Sao Paulo gebeurd is, we zijn het erover eens geworden dat dit ook intern moet blijven. Wat we besproken hebben blijft binnen het team. We speculeren niet, we kunnen door en we kunnen het verenigde team zijn dat we al waren. Dat is de prioriteit. We laten dit achter ons en kijken naar de toekomst.”

“Het is onderdeel van de sport, speculatie hoort er ook bij”, gaat Perez verder als hem gevraagd hoe pijnlijk het is dat er gesproken wordt over mogelijk valsspelen van de Mexicaan. “Dit is heel lang geleden gebeurd, het is niet relevant. Ik denk aan dit weekend, ik denk aan een goede sfeer in het team. We hebben een fantastisch seizoen gehad, het is een prachtig jaar geweest voor Red Bull. Ik wil niet dat de blijdschap van het team hieronder lijdt. Ik denk dat Max en ik een grote verantwoording hebben om de rijen gesloten te houden.”

Dat Red Bull besloten heeft de details van de bespreking over Monaco intern te houden, betekent ook dat Perez zich niet voluit kan verdedigen: “Daar heb ik geen problemen mee. Ik heb alles gezegd wat ik erover wilde zeggen.”

Video: De betreffende crash van Sergio Perez in Monaco 2022