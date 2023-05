De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zou een behoorlijk spectaculaire worden, met een felle strijd in Q3 voor pole-position als hoogtepunt. De openingsronde van Max Verstappen in dat deel was niet goed genoeg, waardoor Christian Horner zijn coureur na een aantal minuten als vierde terugvond in de lijst.

Verstappen had samen met zijn team besloten om voor de slotfase van de kwalificatie een andere strategie te adopteren dan de rest van de coureurs, zo meldt de Red Bull-teambaas. "Na zijn eerste vliegende ronde reed hij twee rondjes om de banden af te koelen, om vervolgens weer aan te zetten voor een volgende vliegende ronde. Daarna lieten we hem één snelle ronde op een vers setje banden rijden", doet Horner voor de camera van Viaplay uit de doeken.

De eindfase van het derde kwalificatiedeel werd vervolgens een waar genot om naar te kijken. Vanaf de vierde plek begon de tweevoudig wereldkampioen op een verse set softs aan zijn laatste poging. "Max wist wat hij moest doen", vervolgt de Red Bull-chef. Verstappen opende zijn laatste vliegende ronde echter niet goed door in de eerste twee sectoren tijd te laten liggen ten opzichte van Fernando Alonso. "Eenmaal aangekomen bij het zwembadgedeelte lag hij twee tienden achter op Fernando. Hij vond die tijd echter terug in de laatste sector. Dit was echt een briljante prestatie en naar mijn mening een van zijn beste kwalificaties ooit."

Nagenoeg het hele laatste kwalificatiedeel was het dringen geblazen op de baan. Daarnaast schoten er mede door het rap toenemende gripniveau verschillende coureurs naar de voorlopige pole-position. Was Horner op dat moment zenuwachtig met Verstappen op P4? "Eerst zie je Ocon naar P1 gaan, dan Leclerc, waardoor het publiek helemaal gek wordt, en vervolgens Alonso. Wij lagen op dat moment vierde. Alles kwam aan op die laatste ronde", vertelt hij. "Maar Max presteert onder druk zo enorm goed. Dat komt natuurlijk doordat hij steeds volwassener wordt en meer ervaring krijgt. Op dit soort 'grote' momenten maakt hij echt het verschil."

Verstappens teamgenoot Sergio Perez crashte in Q1 en moet de Grand Prix van Monaco, die zondag om 15.00 uur begint, daardoor van de laatste startplek aanvangen.

Video: Verstappen knalt naar pole met fantastische laatste sector in Monaco