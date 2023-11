De Grand Prix van Las Vegas kende een valse start doordat een losgekomen putdeksel voor flinke schade zorgde - met Carlos Sainz als voornaamste slachtoffer, die er dus nog een (onrechtvaardige) gridstraf bovenop heeft gekregen - en het tijdschema dat overhoop ging. Red Bull Racing heeft volgens Max Verstappen wel het volledige trainingsprogramma af kunnen werken, al gingen teams nog altijd met veel vraagtekens de zaterdag in op het nieuwe stratencircuit over The Strip.

Verstappen besloot het eerste gedeelte van de kwalificatie als vierde, al had hij het in de slotfase nog even aan de stok met Esteban Ocon richting bocht 1. In het tweede bedrijf liet Ferrari diens spierballen zien en zag Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez sneuvelen. De Nederlander wist zelf wel als vijfde wel door te gaan naar Q3, al was Ferrari daarin de favoriet. In de eerste runs zat het echter nog bijzonder dicht bij elkaar. Verstappen sloot op slechts 0.083 seconde aan als derde achter de Ferrari's, al zou het door de verbeterde baanomstandigheden allemaal op de slotfase aankomen. Charles Leclerc verbeterde zichzelf daarin en verzekerde zich van pole-position. Teammaat Carlos Sainz sloot op een minieme achterstand aan, maar moet tien plekken achteruit. Het promoveert Verstappen, die zijn laatste run afbrak, naar de eerste startrij voor de race.

De Limburger heeft er daarmee naar eigen zeggen het maximale uitgehaald. "Het was best lastig omdat het erg koud en glad was. Op een stratencircuit probeer je natuurlijk zo dicht mogelijk bij de muur te komen, maar dat is niet altijd mogelijk. Maar goed, vandaag hebben we er wel het maximale uitgehaald", blikt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie terug. "Het hele weekend komen we al een beetje tekort over één ronde. In de kwalificatie was dat ook duidelijk te zien, al hoop ik dat we in de race weer goed met de banden kunnen omgaan en dat we nog op kunnen schuiven."

Verstappen geeft al subtiel aan dat Red Bull doorgaans beter is in de race dan tijdens de kwalificatie, al is Las Vegas door het gebrek aan historische data meer een sprong in het diepe dan de meeste circuits. "Het voelde gisteren in ieder geval goed aan [in de lange runs], al had ik vandaag ook graag iets meer snelheid gehad. Maar we weten dat de punten morgen pas worden verdeeld. Het belooft sowieso een lastige race te worden. Het is pas de eerste Grand Prix op deze baan, waardoor er veel kan gebeuren qua safety cars en er ook flink geknokt zal worden op die rechte stukken. We hopen vooral dat we goed met de banden om kunnen gaan."

Video: Leclerc pakt pole voor Grand Prix van Las Vegas