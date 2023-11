De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas kent een zeer beroerde start, en dat is eigenlijk nog een understatement van jewelste. De eerste vrije training is tot een vroegtijdig einde gekomen door een incident met een losgeraakte putdeksel. Het voorval heeft grote schade aan de auto van Carlos Sainz opgeleverd, terwijl Esteban Ocon en in mindere mate Zhou Guanyu ook de pineut waren. Bij Ocon en Sainz is voorafgaand aan de tweede vrije training het chassis vervangen, al blijft het daar bij laatstgenoemde niet bij.

Het contact met een metalen deel heeft volgens Frederic Vasseur een enorm gat in de vloer geslagen. Naast de monocoque zijn derhalve ook de motor en de batterij beschadigd geraakt. Het betekent dat Ferrari motorcomponenten heeft moeten wisselen na de klap. Het gaat om precies te zijn om de interne verbrandingsmotor, de batterij (energy store) en de bijbehorende elektronica (control electronics). Voor al deze componenten zat Sainz op de grens van het toegestane aantal onderdelen per jaar. Bij de interne verbrandingsmotor grijpen teams doorgaans terug naar een ouder exemplaar voor de vrijdagtrainingen, waardoor het verlies van een vrijdagmotor niet meteen een gridstraf hoeft op te leveren.

Voor de batterij heeft Ferrari echter het verzoek bij de FIA ingediend om die te kunnen vervangen door een nieuw exemplaar zonder een gridstraf te incasseren. De schade is immers buiten de schuld van Ferrari ontstaan. In het verdict van de stewards valt echter te lezen dat er geen uitzondering te maken valt, hoe graag de stewards dat ook zouden willen: "We hebben het verzoek ontvangen van een team om een uitzondering op het sportief reglement te maken, om de energy store zonder straf te kunnen vervangen door een exemplaar buiten de pool", zo valt te lezen.

"Vervolgens hebben we de verklaringen aangehoord van een afgevaardigde van het team en het hoofd van de FIA single seater-commissie, en hebben we videobeelden bestudeerd. De stewards stellen vast dat artikel 2.1 van het sportief reglement voorschrijft, ondanks dat er in dit geval ongewone en externe omstandigheden zijn, de regels na te leven zoals ze zijn opgeschreven. Daardoor moet de straf zoals in artikel 28.3 van het sportief reglement staat vermeld worden toegepast." De stewards voegen wel toe dat ze een gridstraf zeer onterecht vinden, maar dat ze simpelweg geen mogelijkheid hebben om een ander besluit te nemen. "De stewards merken op dat ze op basis van verzachtende omstandigheden zeer graag een uitzondering hadden gemaakt, maar het reglement staat dat niet toe."

Het heeft Sainz onderaan de streep tien plekken gridstraf opgeleverd. Eén Formule 1-team heeft naar verluidt eveneens bezwaar geuit tegen een eventuele uitzondering voor Ferrari, niet zozeer tegen Ferrari an sich, maar meer omdat de regels in dat geval niet correct waren toegepast.

