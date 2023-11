Het Formule 1-seizoen 2023 is bijna ten einde. De coureurs komen nog tweemaal in actie voordat zij mogen genieten van een welverdiende vakantie. De voorlaatste horde is direct een unicum: de Grand Prix van Las Vegas. Voor het eerst in de geschiedenis razen de F1-bolides over de legendarische Strip van de gokstad. Het is echter niet de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport in actie komt in Las Vegas. In 1982 stond de Caesars Palace Grand Prix op het programma, een race op de parkeerplaats van het iconische hotel. Een doorslaand succes werd dat echter niet.

De verwachtingen zijn een stuk hoger voor de editie van 2023. Er is een gloednieuw circuit ontworpen door de straten van de stad. De lengte bedraagt liefst 6,201 kilometer en heeft 17 bochten. Het achterste rechte stuk voert de rijders over The Strip en is liefst 1,900 kilometer lang. Hier razen de coureurs langs een aantal van de meest fameuze hotels en casino’s in de stad. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, wordt er ook al op zaterdagavond lokale tijd geracet.

Starttijd F1 Las Vegas 2023

Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 16 november

20.30u - 21.30u Vrijdag 17 november

05.30u - 06.30u Tweede vrije training Donderdag 16 november

00.00u - 01.00u Vrijdag 17 november

09.00u - 10.00u Derde vrije training Vrijdag 17 november

20.30u - 21.30u Zaterdag 18 november

05.30u - 06.30u Kwalificatie Vrijdag 17 november

00.00u - 01.00u Zaterdag 18 november

09.00u - 10.00u Grand Prix van Las Vegas Zaterdag 18 november

22.00u - 00.00u Zondag 19 november

07.00u - 09.00u

De Grand Prix van Las Vegas 2023 vindt plaats op zaterdag 18 november. De race gaat om 22.00 uur lokale tijd van start, dat is om 07.00 uur in de Nederlandse ochtend op zondag. Waar het voor de coureurs dus een latertje wordt, moeten de Europese F1-fans door het tijdsverschil juist vroeg op. In totaal leggen de rijders 50 ronden af over het 6,201 kilometer lange stratencircuit in hartje stad.

Na het sprintraceweekend in Brazilië wordt er in Las Vegas weer volgens het gebruikelijke format gereden. Dat houdt in dat er drie vrije trainingen op het programma staan voordat de kwalificatie plaatsvindt. De eerste twee trainingssessies worden in Las Vegas op donderdag verreden. Dat is door het tijdsverschil vroeg in de ochtend op vrijdag in Nederland. De eerste sessie begint om 05.30 uur Nederlandse tijd (20.30 uur op donderdagavond lokale tijd). De tweede training gaat om 09.00 uur van start. Dat is middernacht in Las Vegas.

Op de Nederlandse zaterdagochtend wordt nogmaals een uur getraind. Ook deze sessie begint om 05.30 uur. Dat is 20.30 uur op vrijdagavond in Las Vegas. De kwalificatie vindt plaats om 09.00 uur op zaterdagochtend, wat neerkomt op middernacht in de gokstad.

