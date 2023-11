Leclerc baalt ondanks F1-pole in Las Vegas: "Deed het niet goed genoeg"

Na de drie vrije trainingen was al duidelijk dat de Ferrari's zich in de strijd om de pole-position zouden mengen. De snelheid zit er op dit 6,201 kilometer lange circuit, waar gewerkt moet worden met een afstelling met minder downforce, goed in bij de SF-23 van Charles Leclerc en Carlos Sainz en dat hebben ze ook bewezen. In Q1 en Q2 lieten ze zich al duidelijk gelden om er vervolgens in Q3 opnieuw een onderlinge strijd van te maken, al kwam Max Verstappen in zijn eerste run nog in de buurt. Toen Leclerc onder de 1.33 dook met een rondetijd van 1.32.726, kwam alleen teamgenoot Sainz met een weerwoord - al was dat niet voldoende. Zo veroverde Leclerc de pole-position voor de Grand Prix van Las Vegas.

"Natuurlijk ben ik blij", blikt Leclerc terug op zijn kwalificatie. "Eerste in Las Vegas. Het is een ongelofelijk evenement en om hier morgen vanaf pole-position te starten is geweldig." Toch plaatst de polesitter een kanttekening. "Ik ben een beetje teleurgesteld in mijn ronden in Q3. Ik deed het niet goed genoeg, maar het was goed genoeg voor de eerste plaats. Meer dan dat hebben we niet nodig."

Morgen, wat eigenlijk later vandaag is in Las Vegas omdat de kwalificatie om 01.00 uur afgelopen was en de race om 22.00 uur begint, begint Leclerc van de rechterzijde van de startgrid. Hij moet een run van 175 meter zien te overleven en zou normaliter Sainz naast zich hebben staan, maar vanwege zijn gridstraf valt hij terug en staat er een blauw-paarse bolide in de vorm van de Red Bull van Max Verstappen. "Alle focus gaat nu naar morgen, om te proberen alles voor elkaar te krijgen in de race. Daar komen we normaliter wat performance tekort, dus ik hoop dat we het allemaal aaneen kunnen rijgen en winnen", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

Leclerc komt vervolgens nog terug op die ronden in Q3. Zijn tijd in Q3 was wel beter dan in Q2, maar hij zette maar een kleine stap ten opzichte van Sainz. "Mijn beste ronde kwam in Q2. Met de baanevolutie zoals die hier is had ik dat in Q3 moeten doen, maar dat deed ik niet. Maar nogmaals, het is zoals het is en we starten vanaf pole-position, dus ik mag niet klagen."

Video: Leclerc verovert pole in Las Vegas