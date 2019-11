Verstappen maximaliseert met eerste rij: "Mercedes is dominant"

Verstappen topte de afsluitende vrije training op het Yas Marina Circuit en leek daarmee een serieuze gegadigde voor pole te zijn. In de kwalificatie bleek dat echter al snel te hoog gegrepen. De Limburger werkte zich weliswaar moeiteloos door de eerste sessies, maar kwam gevoelig tekort ten opzichte van de Mercedes van Hamilton. In de laatste run van Q3 wist ook Bottas hem nog te verschalken, al doet dat vanwege een motorische gridstraf van de Fin geen pijn.

Hierdoor start de achtvoudig Grand Prix-winnaar zondag alsnog vanaf de eerste startrij, aan de zijde van Hamilton. "Het is goed om op de eerste startrij te staan, al had ik me liever daadwerkelijk voor de eerste rij gekwalificeerd", zegt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie. "Maar goed: dit was voor ons het maximale. We weten allemaal dat Mercedes hier vrij dominant is."

Het verslaan van de Ferrari's bleek met andere woorden het enige reële doel te zijn. "We hebben er alles aan gedaan en ik ben al met al nog best tevreden. Het is mooi om op die eerste rij te starten en dat geeft ons nog steeds voldoende kansen voor morgen. We zullen zien wat er dan in zit."

Verstappen lijkt de zaken qua racepace wel aardig voor elkaar te hebben en mag bovendien, net als Hamilton en Charles Leclerc, op de mediums starten. Kunnen F1-fans zich daarmee weer verheugen op een strijd tussen Hamilton en Verstappen, zoals we die in Brazilië ook al zagen. "Qua racepace voelt het bij ons wel goed aan. Maar we weten ook allemaal dat Mercedes sterk is in de lange runs. We moeten dus maar gewoon afwachten en zien wat er morgen gebeurt."

