Hamilton claimt pole voor seizoensafsluiter Abu Dhabi, tweede startplek Verstappen

Nadat Max Verstappen eerder op de dag de snelste tijd had laten noteren in de derde training, waren de verwachtingen voor de laatste kwalificatie van 2019 hooggespannen. In de openingsfase van de eerste sessie ging de Nederlander naar een 1.36.390, waarmee hij bovenaan stond tot de Mercedes-rijders er goed voor gingen zitten. Lewis Hamilton eiste de eerste stek aanvankelijk op met een 1.36.231. Valtteri Bottas ging daar aan het einde van Q1 onder met een 1.36.200, maar de Brit keerde kort daarna terug bovenaan met een 1.35.851. Alexander Albon was aan het begin van de kwalificatie niet blij met de balans, maar ging op de valreep naar P2 met een 1.36.102. Bottas, die zondag sowieso achteraan zou starten vanwege een motorpenalty, zakte zo naar P3, terwijl Verstappen de sessie met zijn eerste en enige tijd als vierde besloot.

De kwalificatie was zeven minuten oud toen Sebastian Vettel op knullige wijze in de rondte ging bij het opkomen van het rechte stuk. De Duitser zette aan voor zijn eerste snelle ronde toen hij de controle over zijn Ferrari verloor. De viervoudig kampioen kon na zijn wagen in de goede richting te hebben gedraaid weer verder en noteerde uiteindelijk de zevende tijd, achter teamgenoot Charles Leclerc (vijfde tijd) en Sergio Perez, die zich aan het einde van het eerste kwalificatiedeel tussen de beide Ferrari’s op de zesde stek nestelde.

Romain Grosjean had in de pitstraat aan een akkefietje met Daniil Kvyat, die werd weggestuurd op het moment dat de Fransman naderde. De Haas-coureur was met de zestiende tijd uiteindelijk te langzaam om door te gaan naar Q2, net als de beide coureurs van Alfa Romeo en Williams.

In het tweede deel van de kwalificatie deden de mannen van Mercedes en Red Bull een poging om zich op medium banden te plaatsen voor Q3. Voor Hamilton en Bottas was dit geen enkel probleem. De Brit reed met een 1.35.634 de snelste tijd aan het begin van Q2, waarna de Fin aansloot op de tweede positie met een 1.35.674. Leclerc en Vettel zaten de Mercedessen op de hielen met een 1.35.967 en een 1.35.786, maar zij reden dus op de snellere zachte band. Verstappen en Albon waren respectievelijk vijfde op zes tienden en zevende op een seconde op de medium band. Zij moesten mogelijk dus nog een snellere tijd neerzetten op de soft.

Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Verstappen en Albon bleven vijfde en zevende. Leclerc deed zijn tweede run op de medium compound en claimde daarop P1 door een 1.35.543 te noteren, waarmee hij 0.091 rapper ging dan Hamilton. Hamilton en Bottas zakten zo naar de tweede en derde positie. Vettel bleef op de soft rijden, klokte de vierde tijd en is dus de enige van de toppers die de laatste race op de rood gemarkeerde band start. Carlos Sainz was de coureur die tussen de beide Red Bulls in stond op P6, terwijl ook McLaren-teamgenoot Lando Norris en de beide Renaults door waren naar Q3.

Hamilton opende de strijd om pole met een 1.34.828. Verstappen kwam over de streep in een 1.35.139 en nam daarmee plaats op P2, terwijl Bottas en Leclerc slechts een fractie langzamer waren dan de Nederlander en derde en vierde stonden na de eerste runs. Vettel moest een half seconde toegeven op Hamilton. Leclerc kreeg over de boordradio te horen dat hij in de laatste, bochtige sector liefst zes tienden verloor ten opzichte van Hamilton, waarmee nog eens onderstreept werd hoe oppermachtig Mercedes in dat gedeelte van het circuit was.

Aan het begin van de laatste runs was er slecht nieuws voor Leclerc. De Monegask was te laat bij de eindstreep om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden. Hamilton legde de lat ondertussen nog iets hoger door naar een 1.34.779 te gaan. Bottas klokte met een 1.34.973 de tweede tijd, maar het is Verstappen die zondag als tweede start door de gridpenalty voor de Fin. De Nederlander verbeterde zich niet meer, maar bleef derde door de misser van Leclerc en een magere laatste poging van Vettel. Leclerc en Vettel waren vierde en vijfde in de kwalificatie, terwijl Albon met een zesde tijd eindigde. Norris was best-of-the-rest, voor Ricciardo, Sainz en Hülkenberg.

De Grand Prix van Abu Dhabui begint zondag om 14.10 uur.